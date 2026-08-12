Gen Z vallfärdar till biograferna: "Har återupptäckt bion"

Biograferna ser ut att få ett uppsving, och en viktig drivkraft är den generation som många tidigare trodde skulle påskynda biografernas nedgång.

Gen Z har i stället börjat återupptäcka nöjet i att se film på stor duk.

I USA gick nästan 90 procent av personer i Gen Z på bio under 2025, enligt en undersökning från biljettjänsten Fandango.

Gick mest på bio

I genomsnitt gick de på bio sju gånger under året, jämfört med 6,1 gånger för generation X och 5,7 gånger för så kallade babyboomers, skriver The Economist.

Unga biobesökare bidrar också till framgångarna för enskilda filmer. När Spider-Man: Brand New Day hade premiär i juli stod personer mellan 18 och 34 år för nästan två tredjedelar av publiken under premiärhelgen.

Filmen satte samtidigt nytt öppningsrekord i Nordamerika och har hittills spelat in mer än 1,6 miljarder dollar globalt.

Det är inte bara superhjältefilmer som lockar den yngre publiken. Även filmer inom genrer som skräck, science fiction och romantik har fått ett stort genomslag bland unga.

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