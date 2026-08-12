Det sägs ofta att den yngre generationen är mer benägen att sitta hemma med sin telefon. Men nya siffror visar att de går mest bio av alla åldrar.
Gen Z vallfärdar till biograferna: "Har återupptäckt bion"
Biograferna ser ut att få ett uppsving, och en viktig drivkraft är den generation som många tidigare trodde skulle påskynda biografernas nedgång.
Gen Z har i stället börjat återupptäcka nöjet i att se film på stor duk.
I USA gick nästan 90 procent av personer i Gen Z på bio under 2025, enligt en undersökning från biljettjänsten Fandango.
Gick mest på bio
I genomsnitt gick de på bio sju gånger under året, jämfört med 6,1 gånger för generation X och 5,7 gånger för så kallade babyboomers, skriver The Economist.
Unga biobesökare bidrar också till framgångarna för enskilda filmer. När Spider-Man: Brand New Day hade premiär i juli stod personer mellan 18 och 34 år för nästan två tredjedelar av publiken under premiärhelgen.
Filmen satte samtidigt nytt öppningsrekord i Nordamerika och har hittills spelat in mer än 1,6 miljarder dollar globalt.
Det är inte bara superhjältefilmer som lockar den yngre publiken. Även filmer inom genrer som skräck, science fiction och romantik har fått ett stort genomslag bland unga.
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Har blivit en social trend
I Indien står personer under 30 år för mer än hälften av biljettintäkterna från hindi-filmer. I Saudiarabien är två tredjedelar av biobesökarna under 34 år och i Vietnam är andelen omkring 90 procent.
En viktig förklaring är sociala medier. Plattformar som TikTok kan snabbt skapa uppmärksamhet kring en film och göra biobesöket till en social trend.
Filmer har också blivit en del av olika nätgemenskaper, där användare diskuterar, recenserar och delar upplevelser.
Även appen Letterboxd har vuxit kraftigt. Där kan användare registrera vilka filmer de sett och skriva recensioner.
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Viktigt tillskott för biograferna
Tjänsten har nu omkring 30 miljoner användare globalt, nästan tre gånger fler än 2023. De mest aktiva användarna är mellan 18 och 24 år.
För Gen Z handlar biobesöket dessutom om mer än själva filmen. Många går tillsammans med vänner och kombinerar filmen med restaurangbesök eller andra aktiviteter.
Biografen blir därmed en helkväll snarare än bara två timmar framför en film, menar bedömare.
Det har också blivit ekonomiskt viktigt för biograferna. Amerikanska AMC hade under andra kvartalet i år 44 procent högre intäkter per besökare än samma period 2019, före pandemin.
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