Börsen trotsar skräckmånaden: ”Ligger nära rekordnivåer”

Augusti har länge betraktats som en av årets svagaste börsmånader.

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Men som Euronews konstaterar döljer genomsnittet en avgörande detalj: en handfull extrema krascher.

Rysslands betalningsinställningar 1998, Iraks invasion av Kuwait 1990, eurokrisen 2011, drar ned det långsiktiga snittet så kraftigt att en typisk augusti i själva verket landar nära noll.

Aktier är en vintersport

Samma mönster syns på Stockholmsbörsen.

Enligt en genomgång från Montrose har perioden november–april sedan 1986 gett i snitt 6,8 procent, medan maj–oktober bara avkastat omkring 1,9 procent.

Nästan hela börsens långsiktiga uppgång har alltså kommit under vinterhalvåret.

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Men även här är medianen mer talande än genomsnittet. För sommarhandeln ligger medianavkastningen nära noll och andelen positiva år runt 48 procent, i praktiken ett slantsingel.

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Montrose pekar också på en strukturell förklaring: sommaren präglas av tunnare orderböcker, där en normaldags omsättning på över 20 miljarder kronor kan krympa till sex miljarder. Det krävs då små volymer för att röra marknaden kraftigt.