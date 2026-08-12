Europas börser inledde augusti nära rekordnivåer, tvärtemot månadens dåliga rykte. Frågan är om säsongsmönstret säger något alls, eller om det bara är enstaka kriser som format bilden.
Börsen trotsar skräckmånaden: ”Ligger nära rekordnivåer”
Augusti har länge betraktats som en av årets svagaste börsmånader.
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Men som Euronews konstaterar döljer genomsnittet en avgörande detalj: en handfull extrema krascher.
Rysslands betalningsinställningar 1998, Iraks invasion av Kuwait 1990, eurokrisen 2011, drar ned det långsiktiga snittet så kraftigt att en typisk augusti i själva verket landar nära noll.
Aktier är en vintersport
Samma mönster syns på Stockholmsbörsen.
Enligt en genomgång från Montrose har perioden november–april sedan 1986 gett i snitt 6,8 procent, medan maj–oktober bara avkastat omkring 1,9 procent.
Nästan hela börsens långsiktiga uppgång har alltså kommit under vinterhalvåret.
Men även här är medianen mer talande än genomsnittet. För sommarhandeln ligger medianavkastningen nära noll och andelen positiva år runt 48 procent, i praktiken ett slantsingel.
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Montrose pekar också på en strukturell förklaring: sommaren präglas av tunnare orderböcker, där en normaldags omsättning på över 20 miljarder kronor kan krympa till sex miljarder. Det krävs då små volymer för att röra marknaden kraftigt.
Rekordläge trots ryktet
Verkligheten 2026 ser ut som motsatsen till säsongsmönstret.
Reuters rapporterade den 11 augusti att det breda STOXX 600-indexet låg nära rekordnivåer, drivet av en stark rapportsäsong men vägt mot oron för energiförsörjningen genom Hormuzsundet. Även Stockholmsbörsen har noterat nya toppnoteringar under sommaren.
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Optimismen håller i sig bland svenska bedömare.
Danske Banks sparekonom Maria Landeborn räknar med att marknaden kan nå nya höjder innan året är slut, med stöd av god konjunktur och stigande vinster, trots sommarens rekord.
Jackson Hole blir månadens test
Den verkliga risken ligger sent i månaden.
När Federal Reserve samlas i Jackson Hole den 27–29 augusti håller den nye ordföranden Kevin Warsh sitt första tal i den rollen. Enligt CNBC har Warsh dragit ned på Feds vägledning om framtida räntebeslut, något som kan skapa både volatilitet och möjligheter för investerare.
Historien säger inte att börsen måste falla. Den varnar snarare för en sårbarhet. När marknaden precis nått rekordnivåer och likviditeten är tunn, krävs det mindre än vanligt för att en oväntad chock ska få stort genomslag.