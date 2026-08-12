Credit Suisse genomgick en spektakulär kollaps och räddades av UBS. Nu ska Schweiz se till att något liknande inte händer igen.
Schweiz vill undvika ett nytt bankfiasko – skärper reglerna rejält
Schweiz går vidare med en omfattande skärpning av reglerna för landets banker efter kollapsen av Credit Suisse.
Regeringen föreslår bland annat utökade befogenheter för finansinspektionen Finma, hårdare krav på ansvar för bankchefer och nya regler för bonusar.
Förslagen presenterades på onsdagen som en del av en bredare översyn av det schweiziska regelverket efter att Credit Suisse tvingades tas över av konkurrenten UBS våren 2023.
Får möjlighet att bötfälla banker
Enligt förslaget ska Finma få möjlighet att ingripa tidigare mot banker som befinner sig i problem och dessutom kunna bötfälla finansiella institutioner, skriver Financial Times.
Myndigheten kan i dag bland annat dra in banktillstånd, förbjuda personer från att verka i finanssektorn och beslagta olagligt erhållna vinster, men saknar generell rätt att utfärda böter.
De nya reglerna skulle ge Finma möjlighet att bötfälla banker med upp till 10 procent av deras årliga rörelseintäkter.
Samtidigt föreslås ett nytt system för personligt ansvar inom större banker. Det ska tydligare fastställa vilka uppgifter och vilket ansvar som ligger på ledande befattningshavare och andra höga chefer.
Kan skjuta upp bonusar
Banker med minst 250 anställda omfattas av den föreslagna ordningen.
För systemviktiga banker införs dessutom möjligheter att skjuta upp bonusar eller kräva tillbaka redan utbetalda ersättningar vid exempelvis misskötsamhet.
Reformerna är en del av Schweiz så kallade Too Big to Fail-paket, som tagits fram efter räddningen av Credit Suisse.
Banken hade då 167 år av historia bakom sig och kollapsen väckte stor oro i ett land där finanssektorn står för omkring 9 procent av BNP.
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UBS-förslag behandlas just nu
UBS har samtidigt tillgångar på omkring 1 700 miljarder dollar, vilket överstiger hela den schweiziska ekonomin.
Förslaget är ute på remiss till den 19 november. Om processen går enligt plan kan de nya reglerna träda i kraft tidigast 2029.
Parallellt behandlas ett mer kontroversiellt förslag om UBS kapital. Banken kan tvingas hålla omkring 20 miljarder dollar i ytterligare kapital mot sina utländska dotterbolag. Parlamentets överhus har ännu inte tagit ställning till frågan.
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