Schweiz vill undvika ett nytt bankfiasko – skärper reglerna rejält

Schweiz går vidare med en omfattande skärpning av reglerna för landets banker efter kollapsen av Credit Suisse.

Regeringen föreslår bland annat utökade befogenheter för finansinspektionen Finma, hårdare krav på ansvar för bankchefer och nya regler för bonusar.

Förslagen presenterades på onsdagen som en del av en bredare översyn av det schweiziska regelverket efter att Credit Suisse tvingades tas över av konkurrenten UBS våren 2023.

Får möjlighet att bötfälla banker

Enligt förslaget ska Finma få möjlighet att ingripa tidigare mot banker som befinner sig i problem och dessutom kunna bötfälla finansiella institutioner, skriver Financial Times.

Myndigheten kan i dag bland annat dra in banktillstånd, förbjuda personer från att verka i finanssektorn och beslagta olagligt erhållna vinster, men saknar generell rätt att utfärda böter.

De nya reglerna skulle ge Finma möjlighet att bötfälla banker med upp till 10 procent av deras årliga rörelseintäkter.

Samtidigt föreslås ett nytt system för personligt ansvar inom större banker. Det ska tydligare fastställa vilka uppgifter och vilket ansvar som ligger på ledande befattningshavare och andra höga chefer.

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