Storkedjans vd kritiserar sin föregångares strategi – stänger butiker

Den brittiska butikskedjan WH Smith redovisar ett kraftigt vinstfall för det senaste räkenskapsåret.

Det är ett skäl till att bolaget nu genomför en omfattande omstrukturering efter flera år av kostsam expansion och problem i den amerikanska verksamheten.

Rörelseresultatet före skatt, justerat för engångsposter, uppgick till 76 miljoner pund under räkenskapsåret som avslutades den 31 augusti.

Riktar kritik mot tidigare ledning

Det motsvarar en minskning med 30 procent jämfört med föregående år. Samtidigt ökade jämförbar försäljning med 2 procent, skriver The Independent.

På rapporterad basis blev utvecklingen betydligt svagare. WH Smith redovisade en förlust före skatt på 107 miljoner pund, jämfört med en vinst på 2 miljoner pund året innan.

Resultatet belastades av nedskrivningar, värdeminskningar och omstruktureringskostnader på sammanlagt 164 miljoner pund.

Den nytillträdde styrelseordföranden och koncernchefen Leo Quinn, som tog över i april, riktar kritik mot bolagets tidigare expansionsstrategi.

ANNONS

Enligt honom har en alltför snabb tillväxt skapat en komplicerad organisation, höga kostnader och ett stort antal olönsamma butiker.

Läs mer: I huvudet på ledande ekonomikolumnister: Du betalar AI-notan. Dagens PS