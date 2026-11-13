Färre butiker ute i världen, och större fokus på hemmaplan i Storbritannien. Det är butikskedjan WH Smiths väg framåt efter en besvikelse till rapport.
Storkedjans vd kritiserar sin föregångares strategi – stänger butiker
Den brittiska butikskedjan WH Smith redovisar ett kraftigt vinstfall för det senaste räkenskapsåret.
Det är ett skäl till att bolaget nu genomför en omfattande omstrukturering efter flera år av kostsam expansion och problem i den amerikanska verksamheten.
Rörelseresultatet före skatt, justerat för engångsposter, uppgick till 76 miljoner pund under räkenskapsåret som avslutades den 31 augusti.
Riktar kritik mot tidigare ledning
Det motsvarar en minskning med 30 procent jämfört med föregående år. Samtidigt ökade jämförbar försäljning med 2 procent, skriver The Independent.
På rapporterad basis blev utvecklingen betydligt svagare. WH Smith redovisade en förlust före skatt på 107 miljoner pund, jämfört med en vinst på 2 miljoner pund året innan.
Resultatet belastades av nedskrivningar, värdeminskningar och omstruktureringskostnader på sammanlagt 164 miljoner pund.
Den nytillträdde styrelseordföranden och koncernchefen Leo Quinn, som tog över i april, riktar kritik mot bolagets tidigare expansionsstrategi.
Enligt honom har en alltför snabb tillväxt skapat en komplicerad organisation, höga kostnader och ett stort antal olönsamma butiker.
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Ska minska internationell närvaro
Bolaget har därför inlett en genomgripande omstrukturering med målet att förenkla verksamheten och förbättra lönsamheten. En central del är att se över butiksbeståndet i USA och minska den internationella närvaron.
Framöver ska verksamheten utanför Storbritannien koncentreras till Irland, Spanien och Australien.
Omstruktureringen kostade 41 miljoner pund under det senaste räkenskapsåret. WH Smith har ännu inte offentliggjort hur stora de årliga besparingarna väntas bli eller om personalneddragningar kommer att bli aktuella.
I juni tog bolaget in 103 miljoner pund genom en nyemission för att stärka balansräkningen och finansiera investeringar i verksamheten.
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Turbulent period
Omställningen följer på en turbulent period för bolaget. I slutet av förra året uppdagades ett omfattande redovisningsfel i den amerikanska verksamheten.
Det ledde till flera vinstvarningar, ett kraftigt kursfall och en utredning från den brittiska finansinspektionen FCA.
WH Smith sålde under förra året sina brittiska butiker på traditionella shoppinggator till riskkapitalbolaget Modella Capital. Därefter har koncernen fokuserat på butiker vid reseknutpunkter.
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