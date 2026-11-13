165-årig tapettillverkare i insolvenskris – 200 anställda berörs

Putsade väggar tar över

Bolaget pekar på flera orsaker. Den europeiska tapetmarknaden har krympt i flera år, eftersom allt fler väljer putsade och målade väggar. Kriget i Ukraina har i stort sett slagit ut viktiga marknader i Östeuropa.

Samtidigt har energi och råvaror blivit betydligt dyrare. Rasch har inte fullt ut lyckats föra över kostnaderna på kunderna genom höjda priser.

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Under året drog dessutom en storkund tillbaka sina tillverkningsorder. Flera andra handelspartner har försvunnit efter att själva ha gått i konkurs eller lagt ner.

Rasch har skurit ner personalen och strukturerat om de senaste åren. Ägarna har stöttat bolaget ekonomiskt i flera år, men det gick inte att få fram tillräckligt med ny finansiering.

Belgisk ägare sedan 2024

Rasch var länge ett familjeföretag och är bland annat känt för sina Bauhaustapeter. Sedan 2024 äger belgiska The Wallfashion House majoriteten, skriver branschsajten SN-Home. Affären skulle möjliggöra investeringar och säkra bolagets framtid.

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Familjen Rasch har kvar en del av ägandet, enligt t-online.

Förvaltaren är hoppfull

Malte Köster säger att han först ska skaffa sig en bild av läget i bolaget. Han ska också se till att verksamheten är stabil medan förfarandet pågår.

”I grunden bedömer jag chanserna till en rekonstruktion som goda trots den svåra marknaden”, säger han i ett pressmeddelande.

Han lyfter fram det inarbetade varumärket, det breda sortimentet och de många långvariga kundrelationerna.

Inom kort ska förvaltaren starta en strukturerad process för att hitta en investerare och gå igenom alla möjligheter till rekonstruktion. Målet är att rädda bolaget och jobben i Bramsche.

En i raden

Rasch är en av en lång rad tyska familjeföretag som har fått gå till domstol i år. Kreditförsäkraren Allianz Trade räknar med att 25 900 tyska företag går i konkurs 2026, den högsta nivån sedan 2013.

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Bara den senaste veckan har även bostadsbyggaren Gropyus, där Wallenbergsfären finns bland ägarna, lämnat in insolvensansökningar för flera dotterbolag.