Japanska investerare intar Europas techscen

Sedan 2019 har japanska investerare och fonder med japanskt ägande deltagit i finansieringsrundor värda över 33 miljarder euro (cirka 360 miljarder kronor) i Europa, enligt en rapport från riskkapitalfonden NordicNinja och dataplattformen Dealroom, skriver CNBC.

Tillväxten är anmärkningsvärd jämfört med de fem åren innan handelsavtalet mellan EU och Japan trädde i kraft, då investeringarna uppgick till endast 5,3 miljarder euro.

Storbritannien har varit det överlägset mest populära investeringsmålet och har mottagit 14,43 miljarder euroav det totala kapitalet sedan 2019, följt av Tyskland med 4,77 miljarder euro, enligt UKTN.

Mogna ekosystem lockar riskvilligt kapital

Europas mer mogna entreprenörskultur jämfört med Japans egna unga techscen har gjort kontinenten särskilt attraktiv för japanska företag.

Japanska investerare är intresserad av Europa.

Det finns över två gånger fler riskkapitalbackade startups i Europa än i Japan per capita, och 4,3 gånger fler så kallade unicorns, enligt NordicNinja och Dealrooms rapport.

Bland de japanska investerarna finns storföretag som Mitsubishi, Sanden, Yamato Holdings och Marunouchi Innovation Partners, samt riskkapitalfonder som NordicNinja och Toyotas Woven Capital.

Även den välkända investmentjätten Softbank har varit aktiv på den europeiska marknaden sedan företaget förvärvade det finska spelföretaget Supercell.