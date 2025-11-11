Japanska investerare har ökat sina satsningar på europeiska techstartups dramatiskt de senaste åren, med särskilt fokus på djupteknik och artificiell intelligens.
Japanska investerare intar Europas techscen
Sedan 2019 har japanska investerare och fonder med japanskt ägande deltagit i finansieringsrundor värda över 33 miljarder euro (cirka 360 miljarder kronor) i Europa, enligt en rapport från riskkapitalfonden NordicNinja och dataplattformen Dealroom, skriver CNBC.
Tillväxten är anmärkningsvärd jämfört med de fem åren innan handelsavtalet mellan EU och Japan trädde i kraft, då investeringarna uppgick till endast 5,3 miljarder euro.
Storbritannien har varit det överlägset mest populära investeringsmålet och har mottagit 14,43 miljarder euroav det totala kapitalet sedan 2019, följt av Tyskland med 4,77 miljarder euro, enligt UKTN.
Japan satsar på tillväxt – medan lönerna kraschar
Japans premiärminister överger årligt budgetmål – anklagas för ”populistiska åtgärder”. Reallönerna sjunker för nionde månaden i rad.
Mogna ekosystem lockar riskvilligt kapital
Europas mer mogna entreprenörskultur jämfört med Japans egna unga techscen har gjort kontinenten särskilt attraktiv för japanska företag.
Det finns över två gånger fler riskkapitalbackade startups i Europa än i Japan per capita, och 4,3 gånger fler så kallade unicorns, enligt NordicNinja och Dealrooms rapport.
Bland de japanska investerarna finns storföretag som Mitsubishi, Sanden, Yamato Holdings och Marunouchi Innovation Partners, samt riskkapitalfonder som NordicNinja och Toyotas Woven Capital.
Även den välkända investmentjätten Softbank har varit aktiv på den europeiska marknaden sedan företaget förvärvade det finska spelföretaget Supercell.
Deep tech och AI i fokus
Så kallad ”deep tech” och artificiell intelligens står för hela 70 procent av de affärer som gjordes av japanska investerare i Europa under 2024, rapporterar Tech in Asia.
Bland de största investeringarna finns det brittiska självkörande bilföretaget Wayve, som samlade in 1,05 miljarder dollar i en finansieringsrunda i maj 2024 med stöd från Softbank, samt det brittiska kvantdatorföretaget Quantinuum, som säkrade 273 miljoner euro i januari 2024 med Mitsui som investerare, enligt CNBC.
Tomosaku Sohara, medgründare och partner på NordicNinja, förklarar för UKTN att ”japanska investerare vänder blickarna mot Europa med växande intensitet varje år, särskilt inom djupteknik, AI och klimatteknik. Detta är inte kapitalturism; Japan har en lång tradition av att bygga långvariga partnerskap snarare än engångstransaktioner.”
Kulturella utmaningar och framtidsutsikter
Trots de starka investeringssiffrorna finns utmaningar.
Språkbarriärer och kulturella skillnader kan förlänga beslutsprocesser. Men enligt Sarah Fleischer, medgrundare av det tyska batteriåtervinningsföretaget Tozero betonar brukar japanska investerare ta sig tid att göra läxan ordentligt.
De kan också kan bidra med ovärderlig industriell expertis, särskilt inom tillverkning och fordonsindustri.
För 2025 förväntas japanska investeringar i europeisk tech sjunka till 3 miljarder euro, enligt Tech in Asia.
Men trots nedgången från föregående år ser både branschledare och grundare fortsatt starkt intresse från Japan, drivet av både affärsmässiga och geopolitiska faktorer.
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fastighetsvärlden, Fri Köpenskap, Food Supply.
