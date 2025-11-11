Realtid
Japanska investerare intar Europas techscen

Japans förra premiärminister Shigeru Ishiba och Europakommissionens Ursula von der Leyen började förhandla om avtal som gynnar investeringar i europeisk tech. (Foto: David Mareuil / AP /TT)
Johan Colliander
Johan Colliander
Uppdaterad: 11 nov. 2025Publicerad: 11 nov. 2025

Japanska investerare har ökat sina satsningar på europeiska techstartups dramatiskt de senaste åren, med särskilt fokus på djupteknik och artificiell intelligens.

Realtid TV
Realtid TV

Nästa krasch blir värre: "Katastroftanke"

11 nov. 2025

Sedan 2019 har japanska investerare och fonder med japanskt ägande deltagit i finansieringsrundor värda över 33 miljarder euro (cirka 360 miljarder kronor) i Europa, enligt en rapport från riskkapitalfonden NordicNinja och dataplattformen Dealroom, skriver CNBC.

Tillväxten är anmärkningsvärd jämfört med de fem åren innan handelsavtalet mellan EU och Japan trädde i kraft, då investeringarna uppgick till endast 5,3 miljarder euro.

Storbritannien har varit det överlägset mest populära investeringsmålet och har mottagit 14,43 miljarder euroav det totala kapitalet sedan 2019, följt av Tyskland med 4,77 miljarder euro, enligt UKTN.

Japan satsar på tillväxt – medan lönerna kraschar

Japans premiärminister överger årligt budgetmål – anklagas för ”populistiska åtgärder”. Reallönerna sjunker för nionde månaden i rad.

Mogna ekosystem lockar riskvilligt kapital

Europas mer mogna entreprenörskultur jämfört med Japans egna unga techscen har gjort kontinenten särskilt attraktiv för japanska företag.

Japanska investerare är intresserad av Europa. (Foto: Koji Sasahara / AP /TT)

Det finns över två gånger fler riskkapitalbackade startups i Europa än i Japan per capita, och 4,3 gånger fler så kallade unicorns, enligt NordicNinja och Dealrooms rapport.

Missa inte:
Japan är tillbaka – efter flera förlorade årtionden. Realtid

Bland de japanska investerarna finns storföretag som Mitsubishi, Sanden, Yamato Holdings och Marunouchi Innovation Partners, samt riskkapitalfonder som NordicNinja och Toyotas Woven Capital.

Även den välkända investmentjätten Softbank har varit aktiv på den europeiska marknaden sedan företaget förvärvade det finska spelföretaget Supercell.

Deep tech och AI i fokus

Så kallad ”deep tech” och artificiell intelligens står för hela 70 procent av de affärer som gjordes av japanska investerare i Europa under 2024, rapporterar Tech in Asia.

Bland de största investeringarna finns det brittiska självkörande bilföretaget Wayve, som samlade in 1,05 miljarder dollar i en finansieringsrunda i maj 2024 med stöd från Softbank, samt det brittiska kvantdatorföretaget Quantinuum, som säkrade 273 miljoner euro i januari 2024 med Mitsui som investerare, enligt CNBC.

Läs även:
Flykt till Tokyobörsen – men japanerna gillar Europa. Dagens PS

Tomosaku Sohara, medgründare och partner på NordicNinja, förklarar för UKTN att ”japanska investerare vänder blickarna mot Europa med växande intensitet varje år, särskilt inom djupteknik, AI och klimatteknik. Detta är inte kapitalturism; Japan har en lång tradition av att bygga långvariga partnerskap snarare än engångstransaktioner.”

Kulturella utmaningar och framtidsutsikter

Trots de starka investeringssiffrorna finns utmaningar.

Språkbarriärer och kulturella skillnader kan förlänga beslutsprocesser. Men enligt Sarah Fleischer, medgrundare av det tyska batteriåtervinningsföretaget Tozero betonar brukar japanska investerare ta sig tid att göra läxan ordentligt.

Missa inte:
Private equity exploderar i Japan: ”Högst avkastning”. Realtid

De kan också kan bidra med ovärderlig industriell expertis, särskilt inom tillverkning och fordonsindustri.

För 2025 förväntas japanska investeringar i europeisk tech sjunka till 3 miljarder euro, enligt Tech in Asia.

Men trots nedgången från föregående år ser både branschledare och grundare fortsatt starkt intresse från Japan, drivet av både affärsmässiga och geopolitiska faktorer.

Johan Colliander
Johan Colliander

Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fastighetsvärlden, Fri Köpenskap, Food Supply.

