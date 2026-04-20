Så har Kungen lagt grunden för miljardaffärer med Japan

”Det finns en ömsesidig respekt i grunden”, säger Patrik Ström, direktör vid Europeiska institutet för Japanstudier till Realtid.

När vi pratar med Patrik Ström är han nyligen hemkommen från Geneve, där har han föreläst vid UNCTADs årliga möte om frihandel. Vi träffas för att följa upp en tidigare intervju med nationalekonomen professor Yoshino, om Japans ekonomi och samverkan mellan EU och Japan.

Relationen mellan Sverige och Japan är djupt rotad i en historisk kontinuitet som få länder kan matcha. Redan 1868 undertecknades det första vänskaps- och handelsförbundet, och sedan dess har banden stärkts genom täta kontakter mellan det svenska kungahuset och den japanska kejsarfamiljen.

En kunglig historia

Relationen stärks inte minst av de personliga banden på högsta nivå. Patrik Ström pekar på hur det svenska kungahusets och den japanska kejsarfamiljens relationer över generationer har skapat en unik dörröppnare för svenskt näringsliv.

Patrik Ström är direktör för Europeiska institutet för japanstudier vid Handelshögskolan i Stockholm. Hans forskning fokuserar på avancerade tjänstesektorer och hur ekonomier ställer om mot en tjänste-, kunskaps- och grönbaserad utveckling. (Foto: Patrik Ström)

”Jag tror det har hjälpt att svenska kungahuset och kejsarfamiljen i Japan har goda relationer och det har de haft över generationer. Det såg man ju nu, till exempel i samband med Osaka-expon. Kung Carl Gustaf var där som kronprins för 50 år sedan, och som sista inslag i det svenska engagemanget nu var kronprinsessan där”, säger Patrik Ström.

I sitt tal under besöket betonade kronprinsessan Victoria också de nära relationerna som omfattar även familjerna emellan. Enligt Ström är detta en mjuk men kraftfull faktor i det bilaterala samarbetet som inte bör underskattas i affärssammanhang.