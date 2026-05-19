Het debatt om skatt: "Vi är absolut inte nöjda"

”Någon annan som är stenrik ska betala allt”, var Kristerssons omdöme.

Men Magdalena Andersson kontrade omgående.

”Det verkar som att vägen framåt är att de som är rika ska betala så lite skatt som möjligt och att det skapar jobb och tillväxt”, sade S-ledaren om resultatet och vad som väntar med regeringens politik.

Hon hävdade att regeringen och Sverigedemokraternas politik har fått tillväxten att slokna och arbetslösheten att öka.

Men Ulf Kristersson anser att S-ledaren ”svartmålar” svensk ekonomi. Han fick understöd av SD-ledaren Jimmie Åkesson:

”Vi är på väg ut ur en lågkonjunktur och vi är inte nöjda, det är en ren lögn. Vi är absolut inte nöjda men den riktning vi slagit in på är rätt.”

Åkesson beskrev vänstersidans ekonomiska politik som ”orimligt kass”.

”Vänstern vill jaga rika människor ur landet, då jagar man inte bara ut människor utan också investeringar, företag och arbetstillfällen”, hävdar Åkesson.

ANNONS

Läs även:

Musks fiasko – förlorade mot OpenAI i rättssalen

”Vilket land ska Sverige vara?”

I en andra debatt, om bland annat migration, klimat och energi, mötte Miljöpartiets språkrör Amanda Lind och Centerledaren Elisabeth Thand Ringqvist, Liberalernas ledare Simona Mohamsson och Kristdemokraternas Peter Kullgren, även landsbygdsminister, som ersatte sin partiledare Ebba Busch.

Inför debatten sade Magdalena Andersson att hennes viktigaste budskap är vilket land Sverige ska vara.

”Ska det vara ett land där vi går samman och gör Sverige starkt igen eller ska vi fortsätta att glida isär och bli svagare”, säger hon.

Hon tog även upp att SD i Halland har delat ut flygblad med budskapet ”sätt stopp för att socialtjänsten omhändertar era barn”. Något hon vill pressa Kristersson om.

”På vilket sätt är det bra för Sverige och svenska folket att ett parti, vars ledande företrädare sprider islamistiska konspirationsteorier om svensk socialtjänst, ska ha tunga ministerposter”, säger hon.