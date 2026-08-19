Spännvidden mellan börsens investmentbolag har vidgats kraftigt under 2026. Mellan bäst och sämst skiljer nu över 50 procentenheter, och förklaringen ligger minst lika mycket i hur marknaden värderar själva bolagen som i hur innehaven utvecklats.
Investor och Industrivärden rusar – medan krisbolagen rasar vidare
Medan Stockholmsbörsen stigit omkring 13 procent i år har Investor och Industrivärden rusat, samtidigt som Latour, Kinnevik och VNV Global haft ett betydligt tyngre år. Det skriver Placera.
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Tydligast är omsvängningen i Latour. Vid årsskiftet värderades bolaget till omkring 5 procents premie mot substansvärdet.
Med en kurs kring 188–192 kronor och ett substansvärde uppskattat till cirka 206 kronor handlas aktien i stället till runt 7 procents rabatt, enligt IBindex.
Har fallit mer än substansen
Aktiens tidigare premievärdering har krympt ihop, skriver Affärsvärlden, för ett bolag som länge värderats med tydlig premie.
Bakgrunden är att aktien fallit betydligt mer än substansen. I den senast redovisade rapporten, för första kvartalet, hade substansvärdet sjunkit 5,9 procent till 203 kronor per aktie, rapporterar Affärsvärlden. Johan Hjertonsson pekade samtidigt på en fortsatt dämpad byggindustri.
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Under våren sålde Latour dessutom aktier i Assa Abloy och Securitas för 2,5 miljarder kronor i vardera bolag, totalt 5 miljarder, för att frigöra utrymme åt den helägda industrirörelsen.
Jättarna omvärderas
Investor och Industrivärden har i stället fått draghjälp av att gamla substansrabatter försvunnit. Industrivärdens substansvärde steg 17 procent under första halvåret, och aktien gav 31 procents totalavkastning.
Vid halvårsskiftet handlades bolaget till premie i stället för rabatt.
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Danske Banks Oskar Lindström har, enligt Placera, kallat premien anmärkningsvärd och pekat på att de stora bolagen ses som säkra hamnar i en orolig börs.
Samtidigt har bolag med mycket onoterat, som Kinnevik och VNV Global, sett rabatterna växa till uppåt 47 respektive 50 procent.
Frågan inför Latours halvårsrapport, som väntas den 19 augusti, är om den helägda industrirörelsen kan motivera en återgång till premie.
Investmentbanken DNB Carnegie menar att den onoterade delen värderas för konservativt och satte i våras en riktkurs på 295 kronor, skriver EFN.