Investor och Industrivärden rusar – medan krisbolagen rasar vidare

Medan Stockholmsbörsen stigit omkring 13 procent i år har Investor och Industrivärden rusat, samtidigt som Latour, Kinnevik och VNV Global haft ett betydligt tyngre år. Det skriver Placera.

Missa inte: Tysk oro sänker Klarna, trots stark fart i USA. Realtid

Tydligast är omsvängningen i Latour. Vid årsskiftet värderades bolaget till omkring 5 procents premie mot substansvärdet.

Med en kurs kring 188–192 kronor och ett substansvärde uppskattat till cirka 206 kronor handlas aktien i stället till runt 7 procents rabatt, enligt IBindex.

Har fallit mer än substansen

Aktiens tidigare premievärdering har krympt ihop, skriver Affärsvärlden, för ett bolag som länge värderats med tydlig premie.

Bakgrunden är att aktien fallit betydligt mer än substansen. I den senast redovisade rapporten, för första kvartalet, hade substansvärdet sjunkit 5,9 procent till 203 kronor per aktie, rapporterar Affärsvärlden. Johan Hjertonsson pekade samtidigt på en fortsatt dämpad byggindustri.

Läs även: Statistiken varnar: 99 procents risk för bakslag i Lundberg-aktien. Dagens PS

ANNONS

Under våren sålde Latour dessutom aktier i Assa Abloy och Securitas för 2,5 miljarder kronor i vardera bolag, totalt 5 miljarder, för att frigöra utrymme åt den helägda industrirörelsen.