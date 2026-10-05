Banktoppens varning: Centralbanker kan möta motstånd i framtiden

Kraftigt stigande statsskulder och förändringar på finansmarknaderna kan göra bankernas arbete både svårare och mer kontroversiellt.

Den varningen kommer från Pablo Hernández de Cos, chef för Bank for International Settlements, BIS.

Hernández de Cos är en av kandidaterna till att efterträda Christine Lagarde som chef för Europeiska centralbanken nästa år.

Hög skuldsättning i många länder

Han pekar på erfarenheterna från de senaste 20 årens finanskriser i sin analys. Snabba insatser från centralbankerna har varit avgörande för att begränsa turbulens på finansmarknaderna, menar han.

Samtidigt har förutsättningarna inför nästa kris förändrats. Den offentliga skuldsättningen ligger nära de högsta nivåerna sedan andra världskriget i många ekonomier.

Budgetunderskotten är dessutom fortsatt stora och de finanspolitiska påfrestningarna väntas bestå.

Det kan göra det svårare för centralbankerna att avgöra när marknadsrörelser beror på tillfälliga störningar som kräver ingripanden och när de i stället speglar investerarnas oro över statsfinanserna.

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