Bristen på naturgas kan förvärras – tommare lager än vanligt i Europa

Världen står inför en allvarlig brist på flytande naturgas, LNG, efter att konflikten i Mellanöstern slagit hårt mot leveranserna från Qatar.

Men det finns även andra problem på sikt.

Marknaden riskerar nämligen att gå från brist till ett kraftigt överskott längre fram, skriver The Economist.

Högre priser

När Iran stängde Hormuzsundet efter amerikanska och israeliska attacker i mars tvingades Qatar att stoppa delar av sina leveranser och åberopa force majeure.

Sedan dess har landet levererat betydligt färre laster än normalt.

Bortfallet motsvarar omkring 39 miljoner ton LNG, eller 9 procent av den globala leveransen under fjolåret.

LNG-priserna i Asien ligger omkring 140 procent över nivåerna före kriget. Trots det har Asien hittills lyckats ersätta stora delar av Qatars bortfall genom import från bland annat USA, Australien, Malaysia och Nigeria.

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