En kall vinter skulle skapa stora problem för flera europeiska länder som importerar mycket gas. Det varnar tidskriften The Economist för i en ny analys.
Bristen på naturgas kan förvärras – tommare lager än vanligt i Europa
Världen står inför en allvarlig brist på flytande naturgas, LNG, efter att konflikten i Mellanöstern slagit hårt mot leveranserna från Qatar.
Men det finns även andra problem på sikt.
Marknaden riskerar nämligen att gå från brist till ett kraftigt överskott längre fram, skriver The Economist.
Högre priser
När Iran stängde Hormuzsundet efter amerikanska och israeliska attacker i mars tvingades Qatar att stoppa delar av sina leveranser och åberopa force majeure.
Sedan dess har landet levererat betydligt färre laster än normalt.
Bortfallet motsvarar omkring 39 miljoner ton LNG, eller 9 procent av den globala leveransen under fjolåret.
LNG-priserna i Asien ligger omkring 140 procent över nivåerna före kriget. Trots det har Asien hittills lyckats ersätta stora delar av Qatars bortfall genom import från bland annat USA, Australien, Malaysia och Nigeria.
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Kall vinter kan ställa till det
Den stora risken väntas dock komma i vinter. Europeiska länder har fyllt sina gaslager betydligt mindre än normalt, eftersom många importörer räknat med en mild vinter och en återgång till normala leveranser från Qatar.
Europas lager är omkring 72 procent fulla, jämfört med ett genomsnitt på 90 procent under motsvarande period 2022–2025. Tysklands lager ligger på 57 procent.
En kallare vinter än väntat skulle därför kunna driva upp LNG-priserna kraftigt när Europa och Asien konkurrerar om samma laster.
Om Qatars leveranser inte återhämtar sig kan Europa dessutom behöva importera ytterligare omkring 20 miljoner ton LNG för att fylla lagren inför nästa vinter.
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Kan leda till överskott
Samtidigt håller nya LNG-projekt på att byggas ut runt om i världen. USA:s LNG-kapacitet väntas nästan fördubblas fram till 2030, medan även Kanada ökar sin produktion.
Mindre och billigare anläggningar öppnar dessutom för nya projekt i länder som Argentina och Senegal.
Den globala LNG-produktionen kan därmed öka med nästan 60 procent till 2030. Efterfrågan väntas samtidigt växa långsammare än tidigare prognoser. Det kan skapa ett överskott på 55–75 miljoner ton per år.
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