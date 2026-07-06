Svenska rådgivningsjätten satsar internationellt med nytt köp

Söderberg & Partners växlar upp sin brittiska expansion.

Det sker genom att köpa det finansiella rådgivningsbolaget Benchmark från kapitalförvaltaren Schroders.

Benchmark är en av de större aktörerna på den brittiska marknaden och stödjer omkring 1 000 finansiella rådgivare samt samarbetar med 200 rådgivningsföretag.

Fortsätter sin satsning

Bolaget har motsvarande drygt 400 miljarder kronor under rådgivning och förvaltning.

Affären innebär att Söderberg & Partners totalt får omkring 1 800 miljarder kronor under rådgivning och förvaltning, varav cirka 700 miljarder i Storbritannien.

Därmed tar koncernen ett tydligt kliv upp bland de största aktörerna inom finansiell rådgivning i landet.

Söderberg & Partners etablerade sig i Storbritannien 2024 och har sedan dess satsat på att bygga upp verksamheten genom investeringar och förvärv.

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