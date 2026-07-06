Söderberg & Partners fortsätter sin satsning på Storbritannien. Med ett nytt bolagsköp är tanken att expandera ytterligare.
Svenska rådgivningsjätten satsar internationellt med nytt köp
Söderberg & Partners växlar upp sin brittiska expansion.
Det sker genom att köpa det finansiella rådgivningsbolaget Benchmark från kapitalförvaltaren Schroders.
Benchmark är en av de större aktörerna på den brittiska marknaden och stödjer omkring 1 000 finansiella rådgivare samt samarbetar med 200 rådgivningsföretag.
Fortsätter sin satsning
Bolaget har motsvarande drygt 400 miljarder kronor under rådgivning och förvaltning.
Affären innebär att Söderberg & Partners totalt får omkring 1 800 miljarder kronor under rådgivning och förvaltning, varav cirka 700 miljarder i Storbritannien.
Därmed tar koncernen ett tydligt kliv upp bland de största aktörerna inom finansiell rådgivning i landet.
Söderberg & Partners etablerade sig i Storbritannien 2024 och har sedan dess satsat på att bygga upp verksamheten genom investeringar och förvärv.
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”Kan skapa störst långsiktigt värde”
Enligt vd Gustaf Rentzhog är Benchmark en strategiskt viktig pusselbit som stärker bolagets kapacitet, teknikutveckling och möjligheter att växa ytterligare på den brittiska marknaden.
”Denna transaktion gör det möjligt för oss att koncentrera våra investeringar och vårt ledningsfokus till de kunder och marknader där vi har starkast förutsättningar att lyckas, och där vi tror att vi kan skapa störst långsiktigt värde”, säger han, enligt ett pressmeddelande.
För Schroders är försäljningen en del av den omstrukturering som presenterades 2025.
Kapitalförvaltaren renodlar verksamheten för att fokusera resurserna på områden där bolaget bedömer att den långsiktiga värdeskapandet är störst.
Förvärvet genomförs av Söderberg & Partners Holding och väntar nu på myndigheternas godkännande. Köpeskillingen offentliggörs inte.
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