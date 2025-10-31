Realtid
Hindenburg utlöst på börsen – katastrof eller falskt alarm?

Hindenburg-olyckan 1937 har gett namn till börsmåttet som kan förutspå en krasch. (Foto: AP)
Johan Colliander
Johan Colliander
Uppdaterad: 31 okt. 2025Publicerad: 31 okt. 2025

Torsdagens nedgång på Wall Street utlöste den omdebatterade tekniska indikatorn ”Hindenburg Omen”, en som historiskt har förekommit inför större börskrascher. Men experter betonar att signalen långt ifrån är någon garanti för kommande fall.

Nedgången på torsdagen var tydlig. S&P 500 backade med 1 procent, tekniktunga Nasdaq föll 1,6 procent och Dow Jones tappade 0,2 procent.

Bakom fallet låg framför allt oro kring lönsamheten i AI-satsningar, där Meta kraschade hela 11 procent efter att investerare började ifrågasätta stigande kostnader och en svagare prognos för annonsintäkter, rapporterar.

Vad är Hindenburg Omen?

Hindenburg Omen är en teknisk indikator som triggas när marknaden uppvisar motstridiga signaler.

I korthet krävs det att ett stort antal aktier samtidigt når både 52-veckors högsta och 52-veckors lägsta nivåer. Men även att den övergripande marknaden fortfarande är i en uppåtgående trend, och att McClellan-oscillatorn, ett mått på marknadens bredd, blir negativ.

Wall Street kan snart börja gunga enligt vissa analytiker. (Foto: TT)

När dessa förutsättningar möts signalerar det enligt teorin att momentumet avtar även när indexet stiger, vilket tyder på osund marknadsbredd.

SEB skriver i sitt morgonbrev att signalen ”ska ha förekommit marknadskorrektioner som vid 1987-kraschen samt finanskrisen, men har också utlösts flera gånger utan större nedgångar”.

Marknaden blir sårbar

Jon Arnell, investeringschef på von Euler & Partners, ser tydliga risker med den nuvarande situationen.

”Det är precis vad vi har sett i marknaden en längre tid. Det vill säga att nya högsta nivåer tas samtidigt som det är fler aktier som faller än stiger. Ett annat sätt att säga det på är att få leder uppgången, det finns ingen bredd”, säger Arnell till EFN.

Han varnar för att den höga koncentrationen i index gör marknaden sårbar. Bank of America lyfter fram att enskilda aktier hittills i år har rört sig med över 100 miljarder dollar vid 119 tillfällen – fler än under något tidigare år, enligt EFN.

Ingen panik – men förberedelse

Analytikern Kenny Polcari betonar dock att Hindenburg Omen har en lång historia av falska alarm och att investerare inte ska ”tända eld på håret”. Budskapet är snarare att förbereda sig än att paniksälja.

”Du får inte panik – du förbereder dig”, skriver han på FXStreet. Han råder investerare att hantera risk genom att trimma positioner som gått för långt, höja lite kassaandel och eventuellt lägga till aktier som presterat sämre för att balansera portföljen.

Robert Bergqvist, seniorekonom på SEB, påpekar för EFN att det i dagens läge är ”extremt svårt” att bedöma om vi står inför en bubbla eller inte.

”Jag har gjort prognoser i 40 år och har aldrig varit med om såhär stora skiften med megatrender som AI, det säkerhetspolitiska läget och klimatomställningen”, säger han.

Johan Colliander
