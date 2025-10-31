Hindenburg utlöst på börsen – katastrof eller falskt alarm?

Nedgången på torsdagen var tydlig. S&P 500 backade med 1 procent, tekniktunga Nasdaq föll 1,6 procent och Dow Jones tappade 0,2 procent.

Bakom fallet låg framför allt oro kring lönsamheten i AI-satsningar, där Meta kraschade hela 11 procent efter att investerare började ifrågasätta stigande kostnader och en svagare prognos för annonsintäkter, rapporterar.

Vad är Hindenburg Omen?

Hindenburg Omen är en teknisk indikator som triggas när marknaden uppvisar motstridiga signaler.

I korthet krävs det att ett stort antal aktier samtidigt når både 52-veckors högsta och 52-veckors lägsta nivåer. Men även att den övergripande marknaden fortfarande är i en uppåtgående trend, och att McClellan-oscillatorn, ett mått på marknadens bredd, blir negativ.

När dessa förutsättningar möts signalerar det enligt teorin att momentumet avtar även när indexet stiger, vilket tyder på osund marknadsbredd.

SEB skriver i sitt morgonbrev att signalen ”ska ha förekommit marknadskorrektioner som vid 1987-kraschen samt finanskrisen, men har också utlösts flera gånger utan större nedgångar”.