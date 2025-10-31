Torsdagens nedgång på Wall Street utlöste den omdebatterade tekniska indikatorn ”Hindenburg Omen”, en som historiskt har förekommit inför större börskrascher. Men experter betonar att signalen långt ifrån är någon garanti för kommande fall.
Hindenburg utlöst på börsen – katastrof eller falskt alarm?
Mest läst i kategorin
Amazon och Apple glänser – men därför straffas Meta
Investerare straffar Meta för höga utgifter trots stark försäljningstillväxt, medan Amazon och Apple lyfter börserna med solida resultat. Den senaste veckans techrapporter visar att aktiemarknaden inte längre ger techbolagen fria händer att spendera hur mycket som helst på artificiell intelligens. Trots likartade resultat behandlades Alphabet och Meta helt olika av investerare, vilket avslöjar att lönsamhet …
Trumps oberäkneliga beteende tvingar länder att tänka nytt
Bedömare av internationell politik har svårt att bringa klarhet i Donald Trumps utrikesdoktrin. För länder som vill blidka presidenten handlar det mycket om att testa sig fram. Ett år efter återvalet har USA:s utrikespolitik under Donald Trump blivit alltmer oförutsägbar, styrd av presidentens personliga preferenser snarare än etablerade diplomatiska riktlinjer. Länder som tidigare varit nära …
Daniel Eks drönare utklassar Peter Thiels
Det tyska drönbolaget Stark, som backats av teknikmagaten Peter Thiel, misslyckades helt i två militära övningar med brittiska och tyska stridskrafterna. Inte ett enda mål träffades i fyra försök. Stark, som grundades så sent som juli 2024, har vuxit explosionsartat med stöd från Silicon Valley-investerare som Peter Thiels investmentbolag, Sequoia Capital och Nato Innovation Fund. …
Bulgarien stoppar dieselexport efter sanktioner
Bulgarien stoppar tillfälligt export av bland annat diesel och flygbränsle för att säkra den inhemska tillgången efter sanktionerna mot ryska Lukoil. Det finns en allvarlig risk för störningar i leveranskedjan och problem med bränslemarknaden, säger den bulgariske parlamentsledamoten Yordan Tsonev, från partiet Rörelsen för rättigheter och friheter, till Bloomberg. Det ryska oljebolaget Lukoil, som nyligen …
EQT-miljardärens lyxbygge utreds av polis
Den norsk-svenske miljardären Christian Sinding, tidigare vd för investmentbolaget EQT, har kopplats till en polisutredning gällande olagligt byggande på hans fastighet i Norge. Enligt Dagens Næringsliv har hans anlitade arkitekt häktats för brott mot plan- och bygglagen. Christian Sinding, som äger cirka 2 procent av aktierna i EQT värderade till omkring 9,1 miljarder kronor, lämnade …
Nedgången på torsdagen var tydlig. S&P 500 backade med 1 procent, tekniktunga Nasdaq föll 1,6 procent och Dow Jones tappade 0,2 procent.
Bakom fallet låg framför allt oro kring lönsamheten i AI-satsningar, där Meta kraschade hela 11 procent efter att investerare började ifrågasätta stigande kostnader och en svagare prognos för annonsintäkter, rapporterar.
Buffett-indikatorn blinkar rött – är börskraschen nära?
Följ med när Warren Buffetts indikator varnar för övervärderingar på marknaden. Vad innebär det för investerare nu?
Vad är Hindenburg Omen?
Hindenburg Omen är en teknisk indikator som triggas när marknaden uppvisar motstridiga signaler.
I korthet krävs det att ett stort antal aktier samtidigt når både 52-veckors högsta och 52-veckors lägsta nivåer. Men även att den övergripande marknaden fortfarande är i en uppåtgående trend, och att McClellan-oscillatorn, ett mått på marknadens bredd, blir negativ.
När dessa förutsättningar möts signalerar det enligt teorin att momentumet avtar även när indexet stiger, vilket tyder på osund marknadsbredd.
Missa inte:
”Big Short”-investeraren bryter tystnaden – varnar för megabubbla.
SEB skriver i sitt morgonbrev att signalen ”ska ha förekommit marknadskorrektioner som vid 1987-kraschen samt finanskrisen, men har också utlösts flera gånger utan större nedgångar”.
Senaste nytt
Så kan dina aktier rädda liv – Hjärt-Lungfonden lyfter fram möjligheten till aktiegåvor
Stockholms bostadsmarknad svalnar – men rätt lägenhet kostar fortfarande miljoner
Marknaden blir sårbar
Jon Arnell, investeringschef på von Euler & Partners, ser tydliga risker med den nuvarande situationen.
”Det är precis vad vi har sett i marknaden en längre tid. Det vill säga att nya högsta nivåer tas samtidigt som det är fler aktier som faller än stiger. Ett annat sätt att säga det på är att få leder uppgången, det finns ingen bredd”, säger Arnell till EFN.
Läs även:
Rekordresultat – ändå rasar Meta på börsen. Realtid
Han varnar för att den höga koncentrationen i index gör marknaden sårbar. Bank of America lyfter fram att enskilda aktier hittills i år har rört sig med över 100 miljarder dollar vid 119 tillfällen – fler än under något tidigare år, enligt EFN.
Ingen panik – men förberedelse
Analytikern Kenny Polcari betonar dock att Hindenburg Omen har en lång historia av falska alarm och att investerare inte ska ”tända eld på håret”. Budskapet är snarare att förbereda sig än att paniksälja.
”Du får inte panik – du förbereder dig”, skriver han på FXStreet. Han råder investerare att hantera risk genom att trimma positioner som gått för långt, höja lite kassaandel och eventuellt lägga till aktier som presterat sämre för att balansera portföljen.
Missa inte:
Finanstoppen: Farligt beroende av amerikanska aktier. Dagens PS
Robert Bergqvist, seniorekonom på SEB, påpekar för EFN att det i dagens läge är ”extremt svårt” att bedöma om vi står inför en bubbla eller inte.
”Jag har gjort prognoser i 40 år och har aldrig varit med om såhär stora skiften med megatrender som AI, det säkerhetspolitiska läget och klimatomställningen”, säger han.
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fastighetsvärlden, Fri Köpenskap, Food Supply.
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fastighetsvärlden, Fri Köpenskap, Food Supply.
Kör upp till tolv mil helt på el med den populära laddhybridskombin.