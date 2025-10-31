Meta Platforms fortsätter att växa kraftigt. Men AI-offensiven som ska säkra framtiden gör investerare allt mer nervösa. Det stod klart när bolaget presenterade sin rapport för tredje kvartalet.
Rekordresultat – ändå rasar Meta på börsen
Mest läst i kategorin
Amazon och Apple glänser – men därför straffas Meta
Investerare straffar Meta för höga utgifter trots stark försäljningstillväxt, medan Amazon och Apple lyfter börserna med solida resultat. Den senaste veckans techrapporter visar att aktiemarknaden inte längre ger techbolagen fria händer att spendera hur mycket som helst på artificiell intelligens. Trots likartade resultat behandlades Alphabet och Meta helt olika av investerare, vilket avslöjar att lönsamhet …
Trumps oberäkneliga beteende tvingar länder att tänka nytt
Bedömare av internationell politik har svårt att bringa klarhet i Donald Trumps utrikesdoktrin. För länder som vill blidka presidenten handlar det mycket om att testa sig fram. Ett år efter återvalet har USA:s utrikespolitik under Donald Trump blivit alltmer oförutsägbar, styrd av presidentens personliga preferenser snarare än etablerade diplomatiska riktlinjer. Länder som tidigare varit nära …
Daniel Eks drönare utklassar Peter Thiels
Det tyska drönbolaget Stark, som backats av teknikmagaten Peter Thiel, misslyckades helt i två militära övningar med brittiska och tyska stridskrafterna. Inte ett enda mål träffades i fyra försök. Stark, som grundades så sent som juli 2024, har vuxit explosionsartat med stöd från Silicon Valley-investerare som Peter Thiels investmentbolag, Sequoia Capital och Nato Innovation Fund. …
Bulgarien stoppar dieselexport efter sanktioner
Bulgarien stoppar tillfälligt export av bland annat diesel och flygbränsle för att säkra den inhemska tillgången efter sanktionerna mot ryska Lukoil. Det finns en allvarlig risk för störningar i leveranskedjan och problem med bränslemarknaden, säger den bulgariske parlamentsledamoten Yordan Tsonev, från partiet Rörelsen för rättigheter och friheter, till Bloomberg. Det ryska oljebolaget Lukoil, som nyligen …
Hindenburg utlöst på börsen – katastrof eller falskt alarm?
Torsdagens nedgång på Wall Street utlöste den omdebatterade tekniska indikatorn ”Hindenburg Omen”, en som historiskt har förekommit inför större börskrascher. Men experter betonar att signalen långt ifrån är någon garanti för kommande fall. Nedgången på torsdagen var tydlig. S&P 500 backade med 1 procent, tekniktunga Nasdaq föll 1,6 procent och Dow Jones tappade 0,2 procent. …
Intäkterna steg med 26 procent till över 50 miljarder dollar, och Meta levererade ett rörelseresultat på 20,5 miljarder dollar, nästan 6 procent över analytikernas förväntningar, rapporterar Wall Street Journal.
Annonsintäkterna ökade i samma takt, vilket innebar en tydlig acceleration jämfört med föregående kvartal.
Metas dyraste rekryteringar slipper få sparken
Meta säger upp 600 i AI-enheten. Men de dyraste rekryteringarna drabbas inte – vd Mark Zuckerberg satsar på nya stjärnor.
Kostnaderna ökar i rasande takt
Men bakom de starka siffrorna tornar ett växande bekymmer upp sig: kostnaderna ökar ännu snabbare. Kapitalutgifterna fördubblades jämfört med samma period i fjol och nådde 19,4 miljarder dollar.
För helåret väntas capex landa på 70–72 miljarder dollar, och Meta guidar för att utgifterna blir “betydligt större” 2026.
Senaste nytt
Så kan dina aktier rädda liv – Hjärt-Lungfonden lyfter fram möjligheten till aktiegåvor
Stockholms bostadsmarknad svalnar – men rätt lägenhet kostar fortfarande miljoner
Faller kraftigt på börsen
Reaktionen på börsen blev omedelbar. Aktien föll med över 11 procent i efterhandeln, och investerare oroar sig för om Meta kan räkna hem sina enorma AI-satsningar skriver EFN.
”Det är ganska tidigt men jag tycker vi ser avkastning i kärnverksamheten”, säger vd Mark Zuckerberg och pekar på förbättrat engagemang på plattformarna tack vare AI.
Läs även:
Facebook blir reklamfritt – för den som betalar. Realtid
Samtidigt har AI-drivna rekommendationssystem har ökat tiden användarna spenderar på Facebook, och att annonspriserna stigit 10 procent tack vare bättre annonsprestanda, skriver Morningstar i en analys.
Dagliga användare ökade dessutom med 8 procent till 3,54 miljarder, vilket skapar större annonsutrymme.
Tveksamt bland investerarna
Men ökade intäkter räcker inte nödvändigtvis för att övertyga investerare. Rörelsemarginalen föll med 3 procentenheter på grund av kostnadsökningarna. Flera analytiker ifrågasätter nu hur Meta ska få avkastning på investeringar i vad Zuckerberg beskriver som framtidens “superintelligens”.
Missa inte:
Meta säger upp 600 inom AI. Dagens PS
Kapitalallokering är känslig mark för bolaget efter den kostsamma VR-satsningen i Reality Labs.
Morningstar konstaterar att många investerare därför är skeptiska, men menar samtidigt att Meta måste bygga egna AI-modeller för att inte bli beroende av konkurrenters teknik, vilket skulle pressa marginalerna ytterligare.
Meta saknar klar intäktsström
Meta är långt ifrån ensamt om att blåsa upp AI-budgetarna. Microsoft, Alphabet och Amazon räknar tillsammans med 420 miljarder dollar i investeringar under 2026, enligt Bloomberg-data.
Men till skillnad från dessa cloudjättar saknar Meta en lika självklar direkt intäktsström från AI-infrastruktur.
Vill inte underinvestera
WSJ påpekar att Meta visserligen är en av få i S&P 500 som genererar över 100 miljarder dollar i årligt kassaflöde, men att kapitalutgifterna nu motsvarar 37 procent av årets intäkter, den högsta nivån bland megabolagen.
Läs även:
Rekord för techjättarna – men marknaden skräms av AI-notan. Dagens PS
Zuckerberg är dock fortsatt övertygad om strategin.
”Vi vill se till att vi inte underinvesterar”, säger han till aktieägarna.
Det återstår nu att se om Meta kan bevisa att AI-kostnaderna är en investering i framtida vinster – eller ett nytt riskfyllt kapitel i bolagets expansionshistoria.
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fastighetsvärlden, Fri Köpenskap, Food Supply.
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fastighetsvärlden, Fri Köpenskap, Food Supply.
Kör upp till tolv mil helt på el med den populära laddhybridskombin.