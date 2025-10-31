Realtid
Rekordresultat – ändå rasar Meta på börsen

Mark Zuckerberg vill inte underinvestera i Metas satsning på AI. (Foto: Nic Coury /AP/TT)
Johan Colliander
Johan Colliander
Uppdaterad: 31 okt. 2025Publicerad: 31 okt. 2025

Meta Platforms fortsätter att växa kraftigt. Men AI-offensiven som ska säkra framtiden gör investerare allt mer nervösa. Det stod klart när bolaget presenterade sin rapport för tredje kvartalet.

Intäkterna steg med 26 procent till över 50 miljarder dollar, och Meta levererade ett rörelseresultat på 20,5 miljarder dollar, nästan 6 procent över analytikernas förväntningar, rapporterar Wall Street Journal.

Annonsintäkterna ökade i samma takt, vilket innebar en tydlig acceleration jämfört med föregående kvartal.

Kostnaderna ökar i rasande takt

Men bakom de starka siffrorna tornar ett växande bekymmer upp sig: kostnaderna ökar ännu snabbare. Kapitalutgifterna fördubblades jämfört med samma period i fjol och nådde 19,4 miljarder dollar.

För helåret väntas capex landa på 70–72 miljarder dollar, och Meta guidar för att utgifterna blir “betydligt större” 2026.

Senaste nytt

Faller kraftigt på börsen

Reaktionen på börsen blev omedelbar. Aktien föll med över 11 procent i efterhandeln, och investerare oroar sig för om Meta kan räkna hem sina enorma AI-satsningar skriver EFN.

”Det är ganska tidigt men jag tycker vi ser avkastning i kärnverksamheten”, säger vd Mark Zuckerberg och pekar på förbättrat engagemang på plattformarna tack vare AI.

Samtidigt har AI-drivna rekommendationssystem har ökat tiden användarna spenderar på Facebook, och att annonspriserna stigit 10 procent tack vare bättre annonsprestanda, skriver Morningstar i en analys.

Dagliga användare ökade dessutom med 8 procent till 3,54 miljarder, vilket skapar större annonsutrymme.

Tveksamt bland investerarna

Men ökade intäkter räcker inte nödvändigtvis för att övertyga investerare. Rörelsemarginalen föll med 3 procentenheter på grund av kostnadsökningarna. Flera analytiker ifrågasätter nu hur Meta ska få avkastning på investeringar i vad Zuckerberg beskriver som framtidens “superintelligens”.

Kapitalallokering är känslig mark för bolaget efter den kostsamma VR-satsningen i Reality Labs.

Morningstar konstaterar att många investerare därför är skeptiska, men menar samtidigt att Meta måste bygga egna AI-modeller för att inte bli beroende av konkurrenters teknik, vilket skulle pressa marginalerna ytterligare.

Meta saknar klar intäktsström

Meta är långt ifrån ensamt om att blåsa upp AI-budgetarna. Microsoft, Alphabet och Amazon räknar tillsammans med 420 miljarder dollar i investeringar under 2026, enligt Bloomberg-data.

Men till skillnad från dessa cloudjättar saknar Meta en lika självklar direkt intäktsström från AI-infrastruktur.

Vill inte underinvestera

WSJ påpekar att Meta visserligen är en av få i S&P 500 som genererar över 100 miljarder dollar i årligt kassaflöde, men att kapitalutgifterna nu motsvarar 37 procent av årets intäkter, den högsta nivån bland megabolagen.

Zuckerberg är dock fortsatt övertygad om strategin.

”Vi vill se till att vi inte underinvesterar”, säger han till aktieägarna.

Det återstår nu att se om Meta kan bevisa att AI-kostnaderna är en investering i framtida vinster – eller ett nytt riskfyllt kapitel i bolagets expansionshistoria.

Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fastighetsvärlden, Fri Köpenskap, Food Supply.

