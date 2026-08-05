USA:s nya vapen i litumkriget – extremt små fiskrobotar

USA trappar upp jakten på nya sätt att säkra tillgången till litium, en av de viktigaste råvarorna för batterier till elbilar och elektronik.

Ett av de mest uppmärksammade projekten leds av forskare vid Texas A&M University.

Där utvecklar man nu fiskliknande nanorobotar för att utvinna litium direkt ur havsvatten.

Kina ligger i framkant

Projektet har fått motsvarande omkring en miljon dollar i stöd från USA:s energidepartement och är en del av en bredare satsning på att minska landets beroende av Kina, skriver Oilprice.com.

I dag kontrollerar kinesiska företag omkring en fjärdedel av världens litiumbrytning och cirka 60 procent av den globala raffineringskapaciteten för batterikvalitet.

Samtidigt tillverkas mer än tre fjärdedelar av världens litiumjonbatterier i Kina, vilket ger landet en stark position i den globala energiomställningen.

Efterfrågan på litium väntas fortsätta öka kraftigt under de kommande åren i takt med elektrifieringen av transportsektorn och den växande batterimarknaden.

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Därför försöker USA bygga upp en mer självständig försörjningskedja för den strategiskt viktiga metallen.

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