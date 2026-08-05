Kan nanorobotar utvinna litium ur havet och komplementera energikrävande gruvor? Det är vad USA hoppas på i ett nytt projekt.
USA:s nya vapen i litumkriget – extremt små fiskrobotar
USA trappar upp jakten på nya sätt att säkra tillgången till litium, en av de viktigaste råvarorna för batterier till elbilar och elektronik.
Ett av de mest uppmärksammade projekten leds av forskare vid Texas A&M University.
Där utvecklar man nu fiskliknande nanorobotar för att utvinna litium direkt ur havsvatten.
Kina ligger i framkant
Projektet har fått motsvarande omkring en miljon dollar i stöd från USA:s energidepartement och är en del av en bredare satsning på att minska landets beroende av Kina, skriver Oilprice.com.
I dag kontrollerar kinesiska företag omkring en fjärdedel av världens litiumbrytning och cirka 60 procent av den globala raffineringskapaciteten för batterikvalitet.
Samtidigt tillverkas mer än tre fjärdedelar av världens litiumjonbatterier i Kina, vilket ger landet en stark position i den globala energiomställningen.
Efterfrågan på litium väntas fortsätta öka kraftigt under de kommande åren i takt med elektrifieringen av transportsektorn och den växande batterimarknaden.
Därför försöker USA bygga upp en mer självständig försörjningskedja för den strategiskt viktiga metallen.
Läs mer: Forskare utvinner mineraler ur havsvatten – finns enorma mängder. Dagens PS
Litiumgruvor kräver mycket energi
Den teknik som utvecklas vid Texas A&M bygger på mikroskopiska robotar som kan röra sig fritt i havsvatten och fånga upp litiumjoner.
Eftersom litium förekommer naturligt i världshaven hoppas forskarna att metoden ska kunna erbjuda ett alternativ till traditionell gruvbrytning.
Konventionell litiumutvinning kräver stora mängder vatten och energi och kan ge upphov till betydande miljöpåverkan.
Forskarna bakom nanorobotarna bedömer att den nya tekniken skulle kunna minska behovet av omfattande gruvdrift och annan infrastruktur.
Läs mer: Litiumkriget hårdnar – alla vill dominera värdekedjan. Realtid
Finns bara en litiumgruva i USA
Satsningen är en av 19 forskningsprojekt som finansieras av USA:s energidepartement med målet att stärka den inhemska litiumförsörjningen.
Parallellt utvecklar forskare vid Argonne National Laboratory och University of Chicago en membranteknik baserad på mineralet vermikulit, som ska kunna filtrera ut litium ur vatten med hög effektivitet.
USA har redan kända litiumfyndigheter, bland annat i Nevada och Arkansas, men utvinningen är fortfarande begränsad. Landet har i dagsläget endast en aktiv litiumgruva, Silver Peak i Nevada.
Läs mer: Hedgefondjätten köpte rivalens aktier till reapris – mitt i krisen. Realtid