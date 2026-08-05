Warsh minskar Feds transparens – sågas av Goldman Sachs

USA:s centralbank under nye chefen Kevin Warsh vill minska transparensen om den framtida penningpolitiken.

Syftet är att låta marknaderna reagera mer självständigt på ny ekonomisk statistik.

Men strategin möter nu skarp kritik från flera framstående ekonomer som varnar för ökad osäkerhet och större svängningar på finansmarknaderna.

Vill få information från investerare

Warsh har länge argumenterat för att Federal Reserve har blivit alltför benägen att signalera hur styrräntan kan utvecklas framöver.

Enligt honom riskerar det att göra marknaden alltför beroende av centralbankens besked i stället för att själv värdera inkommande ekonomisk information, skriver Fortune.

Efter förra veckans räntebesked betonade Warsh att marknadsreaktioner på ekonomiska nyheter kan ge centralbanken värdefull information om hur investerare bedömer konjunkturen.

Kort efter beskedet steg de långfristiga amerikanska obligationsräntorna samtidigt som tvååriga statsobligationer föll, vilket tolkades som att marknaden inte räknar med någon snabb åtstramning av penningpolitiken.

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