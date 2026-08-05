Den nye Fed-chefen Kevin Warsh vill att investerare ska tänka självständigt och ge centralbanken signaler. Men det kan få motsatt effekt, varnar Goldman Sachs.
Warsh minskar Feds transparens – sågas av Goldman Sachs
USA:s centralbank under nye chefen Kevin Warsh vill minska transparensen om den framtida penningpolitiken.
Syftet är att låta marknaderna reagera mer självständigt på ny ekonomisk statistik.
Men strategin möter nu skarp kritik från flera framstående ekonomer som varnar för ökad osäkerhet och större svängningar på finansmarknaderna.
Vill få information från investerare
Warsh har länge argumenterat för att Federal Reserve har blivit alltför benägen att signalera hur styrräntan kan utvecklas framöver.
Enligt honom riskerar det att göra marknaden alltför beroende av centralbankens besked i stället för att själv värdera inkommande ekonomisk information, skriver Fortune.
Efter förra veckans räntebesked betonade Warsh att marknadsreaktioner på ekonomiska nyheter kan ge centralbanken värdefull information om hur investerare bedömer konjunkturen.
Kort efter beskedet steg de långfristiga amerikanska obligationsräntorna samtidigt som tvååriga statsobligationer föll, vilket tolkades som att marknaden inte räknar med någon snabb åtstramning av penningpolitiken.
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”Ingen tillförlitlig informationskälla”
Goldman Sachs chefsekonom för USA, Jan Hatzius, varnar dock för att en minskad kommunikation från centralbanken kan få motsatt effekt.
”Marknaderna har då mindre information och potentiellt felaktiga uppfattningar att basera sitt tänkande på. En sådan förändring kommer inte att ge beslutsfattarna en mer tillförlitlig informationskälla om den verkliga ekonomin”, säger han till Fortune.
Därmed blir marknadspriserna mindre användbara som informationskälla för centralbanken.
Hatzius pekar också på risken att finansmarknaden inte reagerar på samma ekonomiska indikatorer som Federal Reserve senare använder som grund för sina beslut.
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Kan bli mer volatilt
Det kan leda till att penningpolitiken hamnar efter den ekonomiska utvecklingen och i värsta fall förstärker konjunktursvängningar i stället för att dämpa dem.
En annan risk är att enskilda statistikutfall eller uttalanden från enskilda ledamöter får oproportionerligt stort genomslag.
Marknaden kan då börja prisa in ränteförändringar som sedan aldrig genomförs, vilket skapar onödig volatilitet i både räntor och finansiella förhållanden.
Warsh har även väckt frågor kring centralbankens framtida inflationsstrategi genom att öppna för att nuvarande ramverk kan komma att ses över.
Det har bidragit till ytterligare osäkerhet om vilken ekonomisk modell Federal Reserve kommer att utgå från framöver.
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