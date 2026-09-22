Filippinerna har traditionellt setts som en nära samarbetspartner till USA. Men Donald Trumps ökade tullar kan vara ett skäl till att man nu söker närmare kontakt med EU.
Har varit nära allierad till USA – nu skriver landet avtal med EU istället
EU och Filippinerna har nått en övergripande överenskommelse i förhandlingarna om ett frihandelsavtal.
Avtalet ska fördjupa handels- och investeringsrelationerna mellan EU och Filippinerna och väntas kunna slutföras under de kommande månaderna.
Överenskommelsen innebär bland annat att tullar ska avskaffas på en stor del av handeln mellan parterna.
Ses som en växande marknad
Enligt EU kommer avtalet att liberalisera mer än 94 procent av tullpositionerna och omfatta över 97 procent av den bilaterala handeln, enligt ett pressmeddelande.
Filippinerna, med omkring 113 miljoner invånare, är en växande marknad för europeiska företag. EU:s export till landet består bland annat av maskiner och annan utrustning, transportutrustning, läkemedel och medicintekniska produkter.
På livsmedelsområdet är kött, däribland griskött och fågel, samt mejeriprodukter och sprit viktiga europeiska exportvaror.
Avtalet ska även förbättra möjligheterna för europeiska företag att delta i offentlig upphandling i Filippinerna. Enligt EU skulle det innebära att den filippinska marknaden för offentlig upphandling för första gången öppnas för utländska anbudsgivare.
Förhandlingarna omfattar också immaterialrätt, digital handel och dataskydd. EU och Filippinerna har enats om regler som ska underlätta digital handel samtidigt som konsumenternas integritet och dataskydd ska värnas.
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Återstår några tekniska delar
Hållbarhetsfrågor är en annan central del av avtalet. Respekt för mänskliga rättigheter och Parisavtalet ska utgöra centrala delar av handelsrelationen.
Avtalet innehåller även regler för handel med energi och råvaror, med särskilt fokus på investeringar i förnybar energi.
Handeln mellan EU och Filippinerna uppgick 2025 till 17,6 miljarder euro i varor. Tjänstehandeln uppgick till 10,3 miljarder euro 2024.
EU:s investeringar i Filippinerna uppgick vid den senaste mätningen till 15,4 miljarder euro, medan filippinska investeringar i EU uppgick till 2,4 miljarder euro.
Förhandlingarna inleddes 2015 men avbröts senare. De återupptogs i mars 2024. Parterna ska nu slutföra de återstående tekniska delarna innan avtalet kan färdigställas.
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