Har varit nära allierad till USA – nu skriver landet avtal med EU istället

EU och Filippinerna har nått en övergripande överenskommelse i förhandlingarna om ett frihandelsavtal.

Avtalet ska fördjupa handels- och investeringsrelationerna mellan EU och Filippinerna och väntas kunna slutföras under de kommande månaderna.

Överenskommelsen innebär bland annat att tullar ska avskaffas på en stor del av handeln mellan parterna.

Ses som en växande marknad

Enligt EU kommer avtalet att liberalisera mer än 94 procent av tullpositionerna och omfatta över 97 procent av den bilaterala handeln, enligt ett pressmeddelande.

Filippinerna, med omkring 113 miljoner invånare, är en växande marknad för europeiska företag. EU:s export till landet består bland annat av maskiner och annan utrustning, transportutrustning, läkemedel och medicintekniska produkter.

På livsmedelsområdet är kött, däribland griskött och fågel, samt mejeriprodukter och sprit viktiga europeiska exportvaror.

Avtalet ska även förbättra möjligheterna för europeiska företag att delta i offentlig upphandling i Filippinerna. Enligt EU skulle det innebära att den filippinska marknaden för offentlig upphandling för första gången öppnas för utländska anbudsgivare.

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Förhandlingarna omfattar också immaterialrätt, digital handel och dataskydd. EU och Filippinerna har enats om regler som ska underlätta digital handel samtidigt som konsumenternas integritet och dataskydd ska värnas.

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