Svevik kliver in på börsen – värderas till över 600 miljoner

Svevik Industri offentliggör prospekt och villkor inför bolagets planerade notering på Nasdaq First North Premier Growth Market.

Första handelsdag är planerad till den 23 september.

I samband med noteringen genomför bolaget en nyemission på upp till 1,55 miljoner aktier.

Växer genom förvärv

Teckningskursen är fastställd till 55 kronor per aktie, vilket motsvarar en värdering på omkring 678 miljoner kronor efter erbjudandet, förutsatt att utökningsoptionen utnyttjas fullt ut, enligt ett pressmeddelande.

Emissionen väntas tillföra Svevik omkring 85 miljoner kronor före emissions- och noteringskostnader. Om utökningsoptionen utnyttjas fullt ut kan emissionslikviden uppgå till cirka 97,7 miljoner kronor.

Kapitalet ska huvudsakligen användas för framtida förvärv och för att utveckla koncernens befintliga verksamhet.

Svevik har en uttalad strategi att växa genom förvärv av lönsamma nischverksamheter och siktar på att genomföra mellan ett och tre förvärv per år.

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Inför erbjudandet har teckningsåtaganden om totalt 53 miljoner kronor lämnats, motsvarande cirka 63 procent av erbjudandet. Bland teckningsåtagarna finns Fredrik Grevelius, Swedia Capital, Johan Andersson och Öresund Growth Partners.

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