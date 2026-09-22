Under onsdagen tar Svevik klivet in på First North. Bland de nya ägarna finns flera namnkunniga investerare.
Svevik kliver in på börsen – värderas till över 600 miljoner
Svevik Industri offentliggör prospekt och villkor inför bolagets planerade notering på Nasdaq First North Premier Growth Market.
Första handelsdag är planerad till den 23 september.
I samband med noteringen genomför bolaget en nyemission på upp till 1,55 miljoner aktier.
Växer genom förvärv
Teckningskursen är fastställd till 55 kronor per aktie, vilket motsvarar en värdering på omkring 678 miljoner kronor efter erbjudandet, förutsatt att utökningsoptionen utnyttjas fullt ut, enligt ett pressmeddelande.
Emissionen väntas tillföra Svevik omkring 85 miljoner kronor före emissions- och noteringskostnader. Om utökningsoptionen utnyttjas fullt ut kan emissionslikviden uppgå till cirka 97,7 miljoner kronor.
Kapitalet ska huvudsakligen användas för framtida förvärv och för att utveckla koncernens befintliga verksamhet.
Svevik har en uttalad strategi att växa genom förvärv av lönsamma nischverksamheter och siktar på att genomföra mellan ett och tre förvärv per år.
Inför erbjudandet har teckningsåtaganden om totalt 53 miljoner kronor lämnats, motsvarande cirka 63 procent av erbjudandet. Bland teckningsåtagarna finns Fredrik Grevelius, Swedia Capital, Johan Andersson och Öresund Growth Partners.
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Nettomsättning på omkring en miljard
Svevik består i dag av elva dotterbolag inom affärsområdena Produkt och Tjänst. Bolagen verkar inom olika industriella nischer och drivs enligt en decentraliserad modell.
Under 2025 uppgick koncernens nettoomsättning till cirka 940 miljoner kronor och det justerade EBITA-resultatet till omkring 64 miljoner kronor.
Inklusive förvärvet av Svensk Jordelit uppgick omsättningen på proformabasis till cirka 1,06 miljarder kronor och justerat EBITA till 76 miljoner kronor.
Teckningsperioden löpte från den 28 augusti till den 11 september. Utfallet offentliggjordes den 15 september och likviddagen var den 17 september. Aktien kommer att handlas under kortnamnet SVEVIK.
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