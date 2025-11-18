Det anrika investmentbolaget Ratos har utsett en ny vd efter att trotjänaren Jonas Wiström meddelade i somras att han ska gå i pension.
Han tar över Ratos – börjar om två veckor
”Att utveckla och genomföra bolagets framtida strategi blir en central del av uppdraget”, säger Per-Olof Söderberg, styrelseordförande för Ratos (börskurs Ratos) om fokus för den nya vd:n.
Renodlade strategin för ett år sedan
Det var i augusti i slutet av sommaren som Jonas Wiström som varit vd sedan 2018 för Ratos meddelade sin avgång.
Investmentbolaget som grundades 1934 har de senaste åren haft det motigt på börsen, back runt 70 procent sedan topparna runt 2011.
För drygt ett år sedan beslutade Ratos dock att renodla portföljen i en ny strategi som fortfarande väntar på att bära frukt.
”Jonas har tagit Ratos från en utmanande ekonomisk situation 2018 till att bli ett stabilt och lönsamt Ratos”, säger Per-Olof Söderberg, styrelseordförande Ratos om Jonas Wiströms vd-gärning.
Han är Ratos nya vd
Ny vd, redan med start från 1 december, blir nu Gustaf Salford.
”Jag är glad att vi, efter en gedigen process, kan utse Gustaf till att leda Ratos. Med sin erfarenhet som VD för ett globalt börsnoterat företag är han van vid att driva innovation och tillväxt i en internationell och komplex miljö”, säger Ratos ordförande om rekryteringen och tillägger;
”Att utveckla och genomföra bolagets framtida strategi blir en central del av uppdraget. Gustafs starka ledarskap och värdegrund kommer att passa utmärkt i vår organisation”.
Gustaf Salford kommer senast från det globala medicinteknikbolaget Elekta där han har arbetat som verkställande direktör de senaste fem åren skriver Ratos i ett pressmeddelande.
Han beskrivs också ha bred erfarenhet från olika internationella ledarskapsroller, bland annat CFO inom Elekta, och innan dess som managementkonsult på Boston Consulting Group och Booz Allen Hamilton.
”Ser fram emot att ta ansvaret”
”Jag ser fram emot att ta över ansvaret för att leda Ratos och arbeta tillsammans med medarbetare och ledningarna i bolagen för att driva tillväxt och värdeskapande framöver”, säger Gustaf Salford själv och lägger till;
”Jag vill rikta ett varmt tack till styrelsen för förtroendet att få leda ett fantastiskt bolag på nästa del av resan.”
Ratos meddelar att Jonas Wiström är anställd och står till förfogande fram till den 29 mars 2026 för att säkerställa en smidig överlämning.
Bevakar börs, fonder och sparande. Skriver om både svenska och utländska aktier och marknadsplatser. Bevakar såväl små som stora företag. Ansvarig för artikelserien Veckans börsprofil på Realtids systertidning Dagens PS.
