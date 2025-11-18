Han tar över Ratos – börjar om två veckor

Han är Ratos nya vd

ANNONS

Ny vd, redan med start från 1 december, blir nu Gustaf Salford.

”Jag är glad att vi, efter en gedigen process, kan utse Gustaf till att leda Ratos. Med sin erfarenhet som VD för ett globalt börsnoterat företag är han van vid att driva innovation och tillväxt i en internationell och komplex miljö”, säger Ratos ordförande om rekryteringen och tillägger;

”Att utveckla och genomföra bolagets framtida strategi blir en central del av uppdraget. Gustafs starka ledarskap och värdegrund kommer att passa utmärkt i vår organisation”.

Gustaf Salford kommer senast från det globala medicinteknikbolaget Elekta där han har arbetat som verkställande direktör de senaste fem åren skriver Ratos i ett pressmeddelande.

Han beskrivs också ha bred erfarenhet från olika internationella ledarskapsroller, bland annat CFO inom Elekta, och innan dess som managementkonsult på Boston Consulting Group och Booz Allen Hamilton.

”Ser fram emot att ta ansvaret”

”Jag ser fram emot att ta över ansvaret för att leda Ratos och arbeta tillsammans med medarbetare och ledningarna i bolagen för att driva tillväxt och värdeskapande framöver”, säger Gustaf Salford själv och lägger till;

”Jag vill rikta ett varmt tack till styrelsen för förtroendet att få leda ett fantastiskt bolag på nästa del av resan.”

ANNONS

Ratos meddelar att Jonas Wiström är anställd och står till förfogande fram till den 29 mars 2026 för att säkerställa en smidig överlämning.

Läs även: Kina eskalerar konflikt med Japan – hotar med repressalier – Realtid