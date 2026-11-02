Han ärvde 6 procent av Hermès – nu är aktierna borta

Den 21 juli satt Jean-Jacques Guiony, i dag vd för LVMH:s dryckesbolag Moët Hennessy, framför undersökningsdomaren Anne de Pingon vid domstolen i Paris. Det avslöjar Le Monde i en granskning.

Guiony, 64, var LVMH:s finanschef i mer än 20 år och var med i koncernens största affärer. Han hördes som vittne, inte som misstänkt, om LVMH:s historiska köp av Hermès-aktier.

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Enligt Le Monde förklarade han köpen med att LVMH inte ville att aktierna skulle hamna hos en konkurrent. Han kallade det en defensiv åtgärd.

Sex miljoner aktier borta

Utredningen startade efter anklagelser från Nicolas Puech, en av ättlingarna till Hermès grundare. Han ärvde runt sex miljoner aktier, knappt 6 procent av bolaget. Le Monde värderar innehavet till omkring 8 miljarder euro i dag.

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Puech hävdar att hans förmögenhetsförvaltare Eric Freymond blev av med aktierna utan hans vetskap. Enligt Reuters upptäckte han det först 2022, efter att han brutit med Freymond.

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Freymond förnekade brott. Han dog i juli 2025 efter att ha blivit påkörd av ett tåg i Schweiz. Åklagare i Bern kom fram till att det rörde sig om självmord.