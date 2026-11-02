En av Bernard Arnaults mest betrodda medarbetare har hörts av en fransk undersökningsdomare om Hermès-arvingen Nicolas Puechs försvunna aktier. Enligt Le Monde beskrev han LVMH:s köp av Hermès-aktier som en ren försvarsåtgärd.
Han ärvde 6 procent av Hermès – nu är aktierna borta
Den 21 juli satt Jean-Jacques Guiony, i dag vd för LVMH:s dryckesbolag Moët Hennessy, framför undersökningsdomaren Anne de Pingon vid domstolen i Paris. Det avslöjar Le Monde i en granskning.
Guiony, 64, var LVMH:s finanschef i mer än 20 år och var med i koncernens största affärer. Han hördes som vittne, inte som misstänkt, om LVMH:s historiska köp av Hermès-aktier.
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Enligt Le Monde förklarade han köpen med att LVMH inte ville att aktierna skulle hamna hos en konkurrent. Han kallade det en defensiv åtgärd.
Sex miljoner aktier borta
Utredningen startade efter anklagelser från Nicolas Puech, en av ättlingarna till Hermès grundare. Han ärvde runt sex miljoner aktier, knappt 6 procent av bolaget. Le Monde värderar innehavet till omkring 8 miljarder euro i dag.
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Puech hävdar att hans förmögenhetsförvaltare Eric Freymond blev av med aktierna utan hans vetskap. Enligt Reuters upptäckte han det först 2022, efter att han brutit med Freymond.
Freymond förnekade brott. Han dog i juli 2025 efter att ha blivit påkörd av ett tåg i Schweiz. Åklagare i Bern kom fram till att det rörde sig om självmord.
Hemligt avtal från 2002
LVMH har tidigare avfärdat anklagelserna som ärekränkande och grundlösa. I en inlaga till domstolen i juni skrev koncernen att den ”aldrig övervägt att förvärva Nicolas Puechs innehav, än mindre mot hans vilja”, enligt Reuters.
Men i september visade Reuters att LVMH:s dåvarande chefsstrateg Pierre Godé den 12 november 2002 skrev under ett avtal med Freymond. Avtalet gällde köp av miljontals Hermès-aktier från Puech och andra arvingar.
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LVMH och Arnault-familjens holdingbolag betalade dessutom minst 20 miljoner dollar i provisioner och arvoden till Freymonds bolag mellan 2001 och 2009, enligt nyhetsbyrån.
LVMH har i en schweizisk domstol hävdat att avtalet aldrig genomfördes och att dokumentet förstördes i slutet av 2010.
Den schweiziske advokaten Alexandre Montavon, som rådgav LVMH, har dock berättat för franska åklagare att Puechs konton användes som täckmantel. Syftet var att dölja att LVMH var köparen, eftersom vissa arvingar kunde vägra sälja till en konkurrent. Montavon förnekar brott.
Kräver 14 miljarder euro
Puech har stämt både LVMH och Bernard Arnault och kräver 14 miljarder euro i skadestånd.
Hermès vd Axel Dumas sa förra året till AFP att han länge varit övertygad om att Puech inte längre har sina aktier, enligt Fashionunited.
Kuppförsöket som aldrig glömts
Bakgrunden är ett av de mest uppmärksammade ägarstriderna i fransk börshistoria. I oktober 2010 överraskade LVMH marknaden med ett innehav på 17 procent i Hermès. Som mest ägde koncernen 23 procent, innan parterna slöt fred 2014.
Franska finansinspektionen AMF bötfällde LVMH med 8 miljoner euro 2013 för att ha brustit i flaggningen av köpen. LVMH kallade då sanktionen ogrundad.
Sedan dess har rollerna vänts. Som Realtid tidigare rapporterat har Hermès gått om sin gamla rival i börsvärde, trots att LVMH säljer betydligt mer. Hela lyxsektorn har samtidigt haft ett tufft år, även om USA-turister gett europeiska märken en skjuts.