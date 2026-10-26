Frankrike har drabbats hårt av investerarnas oro kring de offentliga finanserna. Men på måndagen såg det inte lika illa ut.
Lättnad för Frankrike – räntorna faller efter positivt kreditbesked
Franska statsobligationsräntor föll kraftigt på måndagen efter att kreditvärderingsinstitutet Moody’s låtit landets kreditbetyg ligga kvar.
Räntan på den franska tioåriga statsobligationen sjönk med 0,13 procentenheter till 4,9 procent.
Därmed återhämtade sig omkring hälften av förra veckans nedgång för obligationspriserna. När obligationspriserna stiger faller räntorna.
Ökade pressen
Under föregående vecka hade den franska långräntan passerat fem procent för första gången sedan 2002, vilket ökade pressen på landets redan ansträngda offentliga finanser.
Efter fredagens börsstängning meddelade Moody’s att Frankrikes kreditbetyg ligger kvar på Aa3, men med negativa utsikter. Marknaden hade räknat med att institutet skulle sänka betyget, skriver Financial Times.
Moody’s motiverade beslutet med antagandet att Frankrike kommer att anta en budget för 2027 som minskar budgetunderskottet.
Institutet räknar också med att finansieringskostnaderna och de sociala spänningarna avtar under de kommande månaderna.
Även den politiska utvecklingen bidrog till lättnaden på marknaden. Protester i Frankrike under helgen beskrevs som förhållandevis fredliga efter omfattande polisinsatser och begränsningar av demonstrationerna.
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Något billigare olja
Ränteskillnaden mellan franska och tyska tioåriga statsobligationer minskade till 1,54 procentenheter. Förra veckan hade skillnaden överstigit 1,7 procentenheter för första gången sedan 2011.
Även italienska statsobligationer steg i pris. Den italienska tioårsräntan sjönk med 0,09 procentenheter till 4,49 procent.
Samtidigt föll oljepriserna tillbaka efter den senaste tidens kraftiga uppgång. Brentoljan sjönk med 1,5 procent till strax under 115 dollar per fat, efter att ha nått 117 dollar på fredagen.
Priserna hade stigit under tre veckor till följd av oro för att kriget med Iran skulle eskalera och störa den globala oljeförsörjningen.
USA:s president Donald Trump har öppnat för både nya attacker mot Iran och en överenskommelse med landet. Men på månaden väntades Iran hålla regionala säkerhetssamtal med företrädare för Saudiarabien, Pakistan och Turkiet.
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