Lättnad för Frankrike – räntorna faller efter positivt kreditbesked

Franska statsobligationsräntor föll kraftigt på måndagen efter att kreditvärderingsinstitutet Moody’s låtit landets kreditbetyg ligga kvar.

Räntan på den franska tioåriga statsobligationen sjönk med 0,13 procentenheter till 4,9 procent.

Därmed återhämtade sig omkring hälften av förra veckans nedgång för obligationspriserna. När obligationspriserna stiger faller räntorna.

Ökade pressen

Under föregående vecka hade den franska långräntan passerat fem procent för första gången sedan 2002, vilket ökade pressen på landets redan ansträngda offentliga finanser.

Efter fredagens börsstängning meddelade Moody’s att Frankrikes kreditbetyg ligger kvar på Aa3, men med negativa utsikter. Marknaden hade räknat med att institutet skulle sänka betyget, skriver Financial Times.

Moody’s motiverade beslutet med antagandet att Frankrike kommer att anta en budget för 2027 som minskar budgetunderskottet.

Institutet räknar också med att finansieringskostnaderna och de sociala spänningarna avtar under de kommande månaderna.

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Även den politiska utvecklingen bidrog till lättnaden på marknaden. Protester i Frankrike under helgen beskrevs som förhållandevis fredliga efter omfattande polisinsatser och begränsningar av demonstrationerna.

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