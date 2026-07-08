Hamnarbetare kräver 28 timmars arbetsvecka – på grund av AI

Hamnarbetare i Australien kräver en arbetstidsförkortning till 28 timmar i veckan med bibehållen lön.

Orsaken: artificiell intelligens och ökad automatisering införs i landets hamnar.

Kravet har framförts av fackförbundet Maritime Union of Australia (MUA) i pågående diskussioner med hamnoperatören DP World.

Kräver en del av vinsten

Facket menar att de produktivitetsvinster som AI väntas skapa också måste komma de anställda till del.

Enligt organisationen ska ny teknik förbättra arbetsvillkoren i stället för att leda till färre arbetstillfällen eller ökad otrygghet, skriver BBC.

Bakgrunden är att DP World successivt inför AI-baserade system för bland annat bemanningsplanering och arbetsledning.

Företaget uppges även utvärdera fjärrstyrda kranar med AI-stöd och förarlösa fordon i hamnverksamheten.

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En rapport som tagits fram av forskningsorganisationen Centre for International Corporate Tax Accountability and Research på uppdrag av MUA uppskattar att automatiseringen kan påverka upp till 1 000 arbetstillfällen.

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