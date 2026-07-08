AI ska implementeras i flera hamnar i Australien. Det får hamnarbetare att ställa krav på förkortad arbetsvecka.
Hamnarbetare kräver 28 timmars arbetsvecka – på grund av AI
Hamnarbetare i Australien kräver en arbetstidsförkortning till 28 timmar i veckan med bibehållen lön.
Orsaken: artificiell intelligens och ökad automatisering införs i landets hamnar.
Kravet har framförts av fackförbundet Maritime Union of Australia (MUA) i pågående diskussioner med hamnoperatören DP World.
Kräver en del av vinsten
Facket menar att de produktivitetsvinster som AI väntas skapa också måste komma de anställda till del.
Enligt organisationen ska ny teknik förbättra arbetsvillkoren i stället för att leda till färre arbetstillfällen eller ökad otrygghet, skriver BBC.
Bakgrunden är att DP World successivt inför AI-baserade system för bland annat bemanningsplanering och arbetsledning.
Företaget uppges även utvärdera fjärrstyrda kranar med AI-stöd och förarlösa fordon i hamnverksamheten.
En rapport som tagits fram av forskningsorganisationen Centre for International Corporate Tax Accountability and Research på uppdrag av MUA uppskattar att automatiseringen kan påverka upp till 1 000 arbetstillfällen.
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Vill ha mer dialog
Det motsvarar mer än 60 procent av arbetsstyrkan inom hamn- och underhållsverksamheten, enligt rapporten.
Fackförbundet anser att införandet av AI har skett utan tillräcklig dialog med de anställda och kräver att företaget delar de ekonomiska vinster som teknikutvecklingen ger upphov till.
Därför vill MUA se en kortare arbetsvecka utan lönesänkning.
Enligt australiska medier arbetar hamnarbetare hos DP World i dag normalt mellan 32 och 35 timmar per vecka, beroende på arbetsplats.
DP World är ett statligt ägt bolag med säte i Dubai och räknas som en av världens största hamnoperatörer.
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Många anställda världen över
Företaget hanterar omkring en tiondel av världens containertrafik och har verksamhet i 84 länder med över 126 000 anställda.
I Australien driver bolaget bland annat containerterminaler i Sydney och Melbourne, där omkring 40 procent av landets containertransporter passerar.
Företaget har tidigare framhållit att AI blivit en nödvändig del av verksamheten för att hantera allt mer komplexa globala leveranskedjor. DP World har ännu inte kommenterat de fackliga kraven om en kortare arbetsvecka.
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