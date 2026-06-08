Vändning för danska läkemedelsjätten med nytt bantningspiller

Fem månader efter lanseringen i USA har bantningspillret Wegovy redan skrivits ut till över tre miljoner personer i landet.

I ett pressmeddelande skriver tillverkaren, danska läkemedelsjätten Novo Nordisk, att en miljon recept nåddes tre månader efter lanseringen den 5 januari och att det sedan accelererat ytterligare.

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Enligt bolaget är det ”en av de starkaste amerikanska läkemedelslanseringarna mätt i volym hittills”.

Analytikern Søren Løntoft Hansen från AL Sydbank, som följer utvecklingen inom Novo Nordisk, delar bolagets bedömning av framgången:

”Mätt i antalet recept är det i en helt egen liga”, säger han till den danska nyhetsbyrån Ritzau.

Under årets första kvartal har Wegovypillren sålt för motsvarande 3,3 miljarder svenska kronor.