Trendbrottet: Storbanken rekommenderar guld

Storbanken Danske Bank har tagit ett historiskt steg genom att för första gången rekommendera sina privatkunder att investera en del av sina pengar i guld. Banken anser att guld kan fungera som en buffert i kundernas totala portföljer.

”Generellt sett har vi blivit mer medvetna om att investeringsuniversumet är större än aktier och obligationer, och att det kan vara en bra idé att göra portföljen lite mer robust”, säger Frank Øland, chefsstrateg på Danske Bank, till Finanswatch.

Rekommenderar upp till 5 procent

Mer specifikt uppmanar banken nu sina kunder att hålla upp till 5 procent av sin portfölj i guld.

Den nya riktlinjen innebär att bankens rådgivare framöver kommer att kunna erbjuda guldinvesteringar när de ger råd till privatkunder.

Danske Bank har ingen egen fond som investerar i metallen, utan hänvisar istället till en ny fond från fondbolaget Maj Invest som lanserades förra året och främst investerar i guld, silver och gruvbolag.

Frank Øland pekar dock på en möjlig framtida utveckling. Om intresset från kunderna blir stort är det möjligt att banken skapar en egen guldfond, på samma sätt som banken tidigare gjort inom försvarssektorn.