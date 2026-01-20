20 jan. 2026

Trendbrottet: Storbanken rekommenderar guld

Guld är en bra investering nu menar Danske Bank. (Foto: Zlaťáky.cz / Unsplash)
Johan Colliander
Publicerad: 20 jan. 2026

För första gången i bankens historia uppmanar Danske Bank nu privatkunder att investera i guld. Beskedet kommer mitt under en period av kraftigt stigande ädelmetallpriser, driven av geopolitisk oro och Donald Trumps tullhot mot Europa.

Storbanken Danske Bank har tagit ett historiskt steg genom att för första gången rekommendera sina privatkunder att investera en del av sina pengar i guld. Banken anser att guld kan fungera som en buffert i kundernas totala portföljer.

”Generellt sett har vi blivit mer medvetna om att investeringsuniversumet är större än aktier och obligationer, och att det kan vara en bra idé att göra portföljen lite mer robust”, säger Frank Øland, chefsstrateg på Danske Bank, till Finanswatch.

Rekommenderar upp till 5 procent

Mer specifikt uppmanar banken nu sina kunder att hålla upp till 5 procent av sin portfölj i guld.

Den nya riktlinjen innebär att bankens rådgivare framöver kommer att kunna erbjuda guldinvesteringar när de ger råd till privatkunder.

Missa inte: Guld och silver rusar till rekord – hot mot Fed skakar marknaden. Dagens PS

Danske Bank har ingen egen fond som investerar i metallen, utan hänvisar istället till en ny fond från fondbolaget Maj Invest som lanserades förra året och främst investerar i guld, silver och gruvbolag.

Frank Øland pekar dock på en möjlig framtida utveckling. Om intresset från kunderna blir stort är det möjligt att banken skapar en egen guldfond, på samma sätt som banken tidigare gjort inom försvarssektorn.

Guld som säker hamn i oroliga tider

Beskedet från Danske Bank kommer samtidigt som guldpriset har rusat kraftigt.

Missa inte: Experten: Guld har mer att ge – trots kraftiga uppgången. Realtid

Efter Donald Trumps senaste tullhot mot Europa har guld och silver nått nya rekordhöjder.

Guldpriset steg med upp till 2,1 procent till 4 690 dollar per troy ounce under måndagen, medan silver klättrade 4,4 procent till en toppnotering på 94,08 dollar per ounce.

Under det senaste året har priset på guld totalt stigit med 73 procent.

En säker hamn i oroliga tider

Guld kallas ofta för en ”säker hamn” som kan förbli relativt opåverkad av fluktuationer när aktie- och räntemarknaderna möter motvind.

Läs även: Nu skakar det för guld och silver. Dagens PS

Enligt observatörer beror den senaste tidens prisuppgång delvis på att flera centralbanker har börjat köpa guld som en försäkring mot geopolitisk och ekonomisk turbulens.

Investerare har alltmer blickat mot guld och silver där många vill vara med på ädelmetallernas rush.

När priserna stiger har det även gett nytt bränsle åt gruvbolagens aktiekurser.

Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fastighetsvärlden, Fri Köpenskap, Food Supply.

