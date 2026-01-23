23 jan. 2026

Realtid
Bybit

En ny standard

Realtid.se
Börs & finans

Dollarn under 9 kronor – tecken på en ny valutafas

Kronan
Den svenska kronan går starkt. Arkivbild. (Foto: Martina Holmberg/TT)
Johan Colliander
Johan Colliander
Uppdaterad: 23 jan. 2026Publicerad: 23 jan. 2026

Den svenska kronan fortsätter sin starka återhämtning. Sent på torsdagskvällen föll dollarkursen under 9-kronorsnivån för första gången sedan januari 2022. Vilket väcker frågor om en ny fas i den globala valutamarknaden.

ANNONS
ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

Vid 23-tiden på torsdagen handlades dollarn på 8,9991 kronor, skrev Omni.

Under fredagsmorgonen hade dollarn krupit upp något igen och då låg kursen kring 9,003 kronor, rapporterar Dagens Industri.

Dollarns försvagning sker trots att valutan traditionellt betraktas som en säker hamn i tider av oro.

Ser över amerikanska tillgångar

Enligt Mizuho-strategen Evelyne Gomez-Liechti kan det faktum att dollarn inte studsat tillbaka sedan Donald Trumps kovändning kring Grönland vara en signal på att investerare ser över sina amerikanska tillgångar.

”Det verkar som att vi går in i en ny geopolitisk fas, och jag upplever att dessa återkommande episoder sannolikt kommer att befästa en försiktighet hos vissa marknadsaktörer”, säger Gomez-Liechti till Bloomberg.

Missa inte: Kronan bryter ny mark – marknaden flyr dollarn. Realtid

Kronan har även stärkts mot euron. Den handlas nu kring 10,60 kronor, 25 öre lägre än för en månad sedan, enligt Di.

ANNONS
ANNONS

Flera faktorer bakom kronans förstärkning

Bakom kronans återhämtning ligger flera faktorer. Kronan var historiskt svag mot flera valutor, Sveriges ekonomi förväntas växa snabbare än många andra rika länder de närmaste åren, och stora fondutflöden från USA har gynnat kronan.

Läs även: Dollarn sjunker och guld och silver slår nya rekord. Dagens PS

Handelsbankens FX-strateg noterar i en analys att hushållens ändrade beteende sedan mars 2025 har vänt utvecklingen och gynnat kronan genom ohedgade positioner, skriver Di.

Finns risker

Men den snabba kronsförstärkningen för också med sig risker.

SEB varnar i sitt morgonbrev att risken för en rekyl på kort sikt har ökat efter förstärkningen i början av året. Banken tror dock på fortsatt kronstyrka under 2026, om än i måttligare takt.

Läs även: Kronan väntas fortsätta uppåt 2026. Realtid

ANNONS

Kronan stärktes kraftigt under 2025 och trenden har fortsatt under årets första veckor, vilket gör att Sverige nu befinner sig i en ny valutasituation som kan få betydelse för både export och import.

Läs mer från Realtid - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
dollarnkronanValuta
Johan Colliander
Johan Colliander

Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fastighetsvärlden, Fri Köpenskap, Food Supply.

Johan Colliander
Johan Colliander

Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fastighetsvärlden, Fri Köpenskap, Food Supply.

ANNONS
Upptäck krypto på Bybit.

Bybit gör det enklare att förstå, köpa och handla krypto. En plattform där tydlighet, trygghet och stabil teknik står i centrum. Oavsett om du är ny eller erfaren får du en smidigare väg in i marknaden.En ny standard.

Kom igång!

Senaste lediga jobben

ANNONS
ANNONS
ANNONS
ANNONS