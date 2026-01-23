Den svenska kronan fortsätter sin starka återhämtning. Sent på torsdagskvällen föll dollarkursen under 9-kronorsnivån för första gången sedan januari 2022. Vilket väcker frågor om en ny fas i den globala valutamarknaden.
Dollarn under 9 kronor – tecken på en ny valutafas
Mest läst i kategorin
Frihandeln gör motstånd: EU letar nya vänner
Frihandeln är en av grundpelarna för EU. När USA rör sig mot tullar och protektionism försöker EU i stället öppna nya handelsvägar, bland annat i Sydamerika till Indien. Bakom de nya avtalen finns både ekonomiska ambitioner och ett växande geopolitiskt tryck. Samtidigt hoppas EU värna rättsstans principer. Frågan är om frihandel nu blivit EUs viktigaste …
Siffran som driver Ryssland mot kollaps
En enda siffra sammanfattar pressen på Ryssland just nu, och det handlar inte om den ekonomiska inbromsningen. Problemet finns precis på frontlinjen i Ukraina. Den ryska ekonomin bromsar förvisso in kraftigt. Internationella valutafonden, IMF, har sänkt prognosen för Rysslands BNP-tillväxt 2026 till 0,8 procent. Men trots att krigsekonomin kyls ner snabbt är den tuffaste siffran …
Från megaaffär till katastrof – Berkshire kan lämna storbolaget
Warren Buffetts investeringsbolag kan sälja hela sitt 7,7 miljarder dollar stora innehav i livsmedelsbolaget Kraft Heinz, som bolaget var med och skapade för över tio år sedan. Berkshire Hathaway överväger att sälja nästan hela sitt innehav i livsmedelsbolaget Kraft Heinz, värt cirka 7,7 miljarder dollar, cirka 70 miljarder kronor. Det framgår av ett offentligt dokument …
Putin tiger när allierade skakas av kriser
Rysslands president Vladimir Putin brukar snabbt kritisera väst och framställa sig som en försvarare av det globala syd. Men när flera av Moskvas närmaste partners nu hamnar i akuta kriser väljer han en ovanligt låg profil, en tystnad som riskerar att underminera Rysslands trovärdighet. Putin har ännu inte kommenterat den amerikanska operation som ledde till …
Efter Trumps tal – nu är TACO-trejden tillbaka
Donald Trump backade från tullhot mot bland annat Sverige. Det fick börserna att stiga igen. Finansmarknader över hela världen steg kraftigt efter att USA:s president Donald Trump dragit tillbaka hot om nya tullar mot flera europeiska länder. Beskedet minskade oron för ett nytt handelskrig och bidrog till breda uppgångar i aktier. Dessutom ledde det till …
Vid 23-tiden på torsdagen handlades dollarn på 8,9991 kronor, skrev Omni.
Under fredagsmorgonen hade dollarn krupit upp något igen och då låg kursen kring 9,003 kronor, rapporterar Dagens Industri.
Dollarns försvagning sker trots att valutan traditionellt betraktas som en säker hamn i tider av oro.
Ser över amerikanska tillgångar
Enligt Mizuho-strategen Evelyne Gomez-Liechti kan det faktum att dollarn inte studsat tillbaka sedan Donald Trumps kovändning kring Grönland vara en signal på att investerare ser över sina amerikanska tillgångar.
”Det verkar som att vi går in i en ny geopolitisk fas, och jag upplever att dessa återkommande episoder sannolikt kommer att befästa en försiktighet hos vissa marknadsaktörer”, säger Gomez-Liechti till Bloomberg.
Missa inte: Kronan bryter ny mark – marknaden flyr dollarn. Realtid
Kronan har även stärkts mot euron. Den handlas nu kring 10,60 kronor, 25 öre lägre än för en månad sedan, enligt Di.
Senaste nytt
Historiskt tredje kvartal för det noterade guldbolaget: Akobo Minerals tar klivet in i lönsamhet
Flera faktorer bakom kronans förstärkning
Bakom kronans återhämtning ligger flera faktorer. Kronan var historiskt svag mot flera valutor, Sveriges ekonomi förväntas växa snabbare än många andra rika länder de närmaste åren, och stora fondutflöden från USA har gynnat kronan.
Läs även: Dollarn sjunker och guld och silver slår nya rekord. Dagens PS
Handelsbankens FX-strateg noterar i en analys att hushållens ändrade beteende sedan mars 2025 har vänt utvecklingen och gynnat kronan genom ohedgade positioner, skriver Di.
Finns risker
Men den snabba kronsförstärkningen för också med sig risker.
SEB varnar i sitt morgonbrev att risken för en rekyl på kort sikt har ökat efter förstärkningen i början av året. Banken tror dock på fortsatt kronstyrka under 2026, om än i måttligare takt.
Läs även: Kronan väntas fortsätta uppåt 2026. Realtid
Kronan stärktes kraftigt under 2025 och trenden har fortsatt under årets första veckor, vilket gör att Sverige nu befinner sig i en ny valutasituation som kan få betydelse för både export och import.
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fastighetsvärlden, Fri Köpenskap, Food Supply.
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fastighetsvärlden, Fri Köpenskap, Food Supply.
Bybit gör det enklare att förstå, köpa och handla krypto. En plattform där tydlighet, trygghet och stabil teknik står i centrum. Oavsett om du är ny eller erfaren får du en smidigare väg in i marknaden.En ny standard.