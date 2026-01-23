Dollarn under 9 kronor – tecken på en ny valutafas

Vid 23-tiden på torsdagen handlades dollarn på 8,9991 kronor, skrev Omni.

Under fredagsmorgonen hade dollarn krupit upp något igen och då låg kursen kring 9,003 kronor, rapporterar Dagens Industri.

Dollarns försvagning sker trots att valutan traditionellt betraktas som en säker hamn i tider av oro.

Ser över amerikanska tillgångar

Enligt Mizuho-strategen Evelyne Gomez-Liechti kan det faktum att dollarn inte studsat tillbaka sedan Donald Trumps kovändning kring Grönland vara en signal på att investerare ser över sina amerikanska tillgångar.

”Det verkar som att vi går in i en ny geopolitisk fas, och jag upplever att dessa återkommande episoder sannolikt kommer att befästa en försiktighet hos vissa marknadsaktörer”, säger Gomez-Liechti till Bloomberg.

Kronan har även stärkts mot euron. Den handlas nu kring 10,60 kronor, 25 öre lägre än för en månad sedan, enligt Di.