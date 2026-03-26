Gruvjätten Rio Tinto har utvunnit sin sista diamant och stänger Diavik-gruvan i nordvästra Kanada, vilket markerar slutet på ett över ett halvt sekel i diamantbranschen.
Gruvjätten har grävt sin sista diamant – slutar efter 50 år
Världens näst största gruvbolag Rio Tinto meddelade att Diavik-gruvan i Northwest Territories har nått sin slutproduktion.
Det efter att ha levererat mer än 150 miljoner karat rådiamanter under 23 års verksamhet, rapporterar Wall Street Journal. De sista stenarna kommer att slipas och säljas under 2026 och framåt.
Gruvan var ett ingenjörsmässigt stordåd, belägen under en frusen sjö krävdes branta väggar för att hålla vattnet borta. Den största stenen som hittades på platsen var en gul diamant på 552,74 karat.
Lämnar diamantbranschen
Stängningen innebär att Rio Tinto lämnar diamantutvinning helt.
Under vd Simon Trott, som tillträdde i augusti förra året, skärper bolaget fokus på järnmalm, koppar, aluminium och litium.
Liksom flera andra stora gruvbolag globalt satsar Rio Tinto på koppar som en central tillväxtmotor, drivet av den stigande efterfrågan från teknologier för ren energi. Bolaget planerar även att avyttra sina verksamheter inom titan och borater, enligt Bloomberg.
Började gräva i Australien
Rio Tintos diamanthistoria började med geologer som upptäckte diamanter glittrande i gigantiska myrstackar i Kimberley-regionen i västra Australien, vilket ledde till den berömda Argyle-gruvan som öppnade på 1980-talet.
Argyle, som till skillnad från Diavik levererade eftertraktade rosa diamanter, stängdes 2020.
Diamantverksamheten har gått med förlust de senaste åren, enheten redovisade en förlust på 79 miljoner dollar för 2025.
Bakgrunden är ett överskott på utbudet och växande konkurrens från syntetiska stenar.
Stora problem för diamantbranschen
Problemen är inte unika för Rio Tinto.
Diamantbranschen befinner sig i vad som beskrivits som en ”perfekt storm”.
Sedan toppnoteringen i mars 2022 har värdet på naturliga diamanter fallit med nästan 60 procent. Laboratorieframställda diamanter, kemiskt identiska med naturliga stenar men till en bråkdel av priset, tar marknadsandelar i snabb takt.
I USA har nu fler än hälften av alla nyförlovade par valt labbdiamanter.
USA:s importtullar på diamanter försvårar situationen ytterligare, och världens största diamantproducent De Beers har även den kämpat med att sälja stenar vid senaste försäljningstillfällena.