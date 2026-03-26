Gruvjätten har grävt sin sista diamant – slutar efter 50 år

Började gräva i Australien

Rio Tintos diamanthistoria började med geologer som upptäckte diamanter glittrande i gigantiska myrstackar i Kimberley-regionen i västra Australien, vilket ledde till den berömda Argyle-gruvan som öppnade på 1980-talet.

Argyle, som till skillnad från Diavik levererade eftertraktade rosa diamanter, stängdes 2020.

Diamantverksamheten har gått med förlust de senaste åren, enheten redovisade en förlust på 79 miljoner dollar för 2025.

Bakgrunden är ett överskott på utbudet och växande konkurrens från syntetiska stenar.

Stora problem för diamantbranschen

Problemen är inte unika för Rio Tinto.

Diamantbranschen befinner sig i vad som beskrivits som en ”perfekt storm”.

Sedan toppnoteringen i mars 2022 har värdet på naturliga diamanter fallit med nästan 60 procent. Laboratorieframställda diamanter, kemiskt identiska med naturliga stenar men till en bråkdel av priset, tar marknadsandelar i snabb takt.

I USA har nu fler än hälften av alla nyförlovade par valt labbdiamanter.

USA:s importtullar på diamanter försvårar situationen ytterligare, och världens största diamantproducent De Beers har även den kämpat med att sälja stenar vid senaste försäljningstillfällena.