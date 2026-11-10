Han vill ta över Coca-Colas ryska verksamhet – med Putins hjälp

Det altaibaserade öl- och läskbolaget Bochkari har i ett brev bett Vladimir Putin att lägga Multon och Multon Partners under tillfällig förvaltning. De två bolagen är Coca-Cola HBC:s ryska dotterbolag, och Bochkari vill själv bli förvaltare. Det rapporterade den ryska affärstidningen Kommersant i torsdags, enligt Meduza.

Enligt Kommersant lämnades begäran in i mitten av oktober. Den har sedan skickats vidare till regeringen, där den enligt tidningen fått visst stöd av några vicepremiärministrar. Något beslut har inte fattats.

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Bland motiveringarna ska Bochkari ha pekat på att Coca-Cola sponsrar globala idrottsevenemang som ryska idrottare är avstängda från på grund av kriget i Ukraina, skriver Reuters.

Kreml känner inte till brevet

Kremls talesperson Dmitrij Peskov sa på måndagen att Kreml inte känner till någon sådan begäran, enligt Reuters. Efter beskedet steg Coca-Cola HBC:s aktie med över 4 procent.

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Bolaget uppgav redan i torsdags i ett börsmeddelande att det inte fått något besked från ryska myndigheter om förändringar i verksamheten. Den ryska delen har enligt bolaget drivits lokalt och fristående sedan 2022.

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Börsreaktionen blev ändå kraftig. Aktien, som är noterad i London, föll som mest 19 procent i torsdags och stängde 18 procent lägre på 4 052 pence, enligt AJ Bell. Raset kom samma dag som bolaget höjde sin prognos för den organiska intäktstillväxten efter ett starkt tredje kvartal.

Coca-Cola HBC är ett tappningsbolag registrerat i Schweiz med fokus på Europa. Amerikanska Coca-Cola äger 21 procent av bolaget. Coca-Cola lämnade officiellt Ryssland 2022, och HBC:s ryska verksamhet gick då över till lokala märken som Dobry Cola, Rich och BonAqua.