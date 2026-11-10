En rysk bryggeriföretagare har bett Vladimir Putin att lägga Coca-Cola HBC:s ryska verksamhet under hans bolags förvaltning. Ett av skälen han ska ha angett är att Coca-Cola sponsrar idrottsevenemang där ryska idrottare är utestängda.
Han vill ta över Coca-Colas ryska verksamhet – med Putins hjälp
Det altaibaserade öl- och läskbolaget Bochkari har i ett brev bett Vladimir Putin att lägga Multon och Multon Partners under tillfällig förvaltning. De två bolagen är Coca-Cola HBC:s ryska dotterbolag, och Bochkari vill själv bli förvaltare. Det rapporterade den ryska affärstidningen Kommersant i torsdags, enligt Meduza.
Enligt Kommersant lämnades begäran in i mitten av oktober. Den har sedan skickats vidare till regeringen, där den enligt tidningen fått visst stöd av några vicepremiärministrar. Något beslut har inte fattats.
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Bland motiveringarna ska Bochkari ha pekat på att Coca-Cola sponsrar globala idrottsevenemang som ryska idrottare är avstängda från på grund av kriget i Ukraina, skriver Reuters.
Kreml känner inte till brevet
Kremls talesperson Dmitrij Peskov sa på måndagen att Kreml inte känner till någon sådan begäran, enligt Reuters. Efter beskedet steg Coca-Cola HBC:s aktie med över 4 procent.
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Bolaget uppgav redan i torsdags i ett börsmeddelande att det inte fått något besked från ryska myndigheter om förändringar i verksamheten. Den ryska delen har enligt bolaget drivits lokalt och fristående sedan 2022.
Börsreaktionen blev ändå kraftig. Aktien, som är noterad i London, föll som mest 19 procent i torsdags och stängde 18 procent lägre på 4 052 pence, enligt AJ Bell. Raset kom samma dag som bolaget höjde sin prognos för den organiska intäktstillväxten efter ett starkt tredje kvartal.
Coca-Cola HBC är ett tappningsbolag registrerat i Schweiz med fokus på Europa. Amerikanska Coca-Cola äger 21 procent av bolaget. Coca-Cola lämnade officiellt Ryssland 2022, och HBC:s ryska verksamhet gick då över till lokala märken som Dobry Cola, Rich och BonAqua.
Miljarder sitter fast
Det handlar om stora värden. Enligt Coca-Cola HBC:s senaste rapport hade den ryska enheten den 3 juli samlat på sig över en miljard dollar i kassa. Pengarna kan inte föras ut ur landet på grund av rådande restriktioner, skriver Reuters.
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Den oberoende ryska sajten The Insider har gått igenom bolagets räkenskaper. Den ryska verksamheten omsatte 1,61 miljarder euro 2025, en ökning med nästan 19 procent jämfört med året innan. Bochkari omsatte samma år 8,64 miljarder rubel. HBC:s ryska enheter drar alltså in ungefär 18 gånger mer än bolaget som vill förvalta dem. Analytiker värderar verksamheten till minst 245 miljarder rubel, kassan inräknad.
Hockeyvän med partibok
Bochkari ägs till 97,9 procent av Vadim Smagin, som sitter för Putins parti Enade Ryssland i regionparlamentet i Altaj kraj. Han är en ivrig ishockeyfantast. Efter en amatörmatch i Sibirien 2018 fotograferades han med Putin, som då signerade hans tröja, enligt Reuters.
Han har gjort liknande affärer förut. I september köpte Smagin burtillverkaren Canpacks ryska fabriker, som hade satts under tillfällig förvaltning i december 2025, uppger The Insider.
Del av ett mönster
Ryssland har de senaste månaderna tagit kontroll över flera utländska bolags verksamheter, bland dem franska Auchan, schweiziska Nestlé och senast Japan Tobacco. Enligt Reuters föregicks flera av övertagandena av liknande begäranden från lokala bolag.
Realtid har tidigare skrivit om hur västbolag som stannat kvar i Ryssland sitter fast, och om hur staten säljer vidare beslagtagna tillgångar.
Samtidigt har Ryssland hittills i stort sett skonat amerikanska bolag sedan Donald Trump återvände till Vita huset. Enligt amerikanska handelskammaren finns omkring 300 amerikanska företag kvar i landet. Coca-Cola HBC är visserligen delägt av den amerikanska jätten, men bolaget är registrerat i Schweiz, ett land som Ryssland räknar som ovänligt.