Glöm Magnificent 7 på börsen – nu är det Fab 10 som gäller

Investerarnas fokus håller på att flyttas från de traditionella teknikjättarna till en ny grupp bolag som anses driva nästa stora teknikvåg.

Enligt analysfirman Vanda Research är det dags att komplettera de så kallade ”Magnificent Seven” med tre nya namn.

Det har gett ett nytt begrepp på de tio bästa bolagen: ”FAB 10”.

Närmar sig Microsoft

Begreppet syftar på en grupp bestående av de sju dominerande amerikanska teknikbolagen – Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft, Nvidia och Tesla – tillsammans med SpaceX samt de AI-bolag som väntas börsnoteras inom kort: OpenAI och Anthropic.

Bakgrunden är den enorma uppmärksamhet som följt SpaceX börsdebut. Elon Musks rymd- och AI-bolag har rusat på börsen och värderas nu till omkring 2 900 miljarder dollar, skriver Yahoo Finance.

Därmed närmar sig bolaget Microsofts börsvärde och placerar sig bland världens absolut största företag.

Utvecklingen innebär att SpaceX på kort tid tagit steget från privat raketbolag till en central aktör i den globala tekniksektorn.

ANNONS

Läs mer: Investerare tvivlar på SpaceX framtid. Realtid