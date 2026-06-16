Det har länge talats om att sju storbolag är de som driver börsen uppåt. Men nu kan listan uttökas, menar experter.
Glöm Magnificent 7 på börsen – nu är det Fab 10 som gäller
Investerarnas fokus håller på att flyttas från de traditionella teknikjättarna till en ny grupp bolag som anses driva nästa stora teknikvåg.
Enligt analysfirman Vanda Research är det dags att komplettera de så kallade ”Magnificent Seven” med tre nya namn.
Det har gett ett nytt begrepp på de tio bästa bolagen: ”FAB 10”.
Närmar sig Microsoft
Begreppet syftar på en grupp bestående av de sju dominerande amerikanska teknikbolagen – Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft, Nvidia och Tesla – tillsammans med SpaceX samt de AI-bolag som väntas börsnoteras inom kort: OpenAI och Anthropic.
Bakgrunden är den enorma uppmärksamhet som följt SpaceX börsdebut. Elon Musks rymd- och AI-bolag har rusat på börsen och värderas nu till omkring 2 900 miljarder dollar, skriver Yahoo Finance.
Därmed närmar sig bolaget Microsofts börsvärde och placerar sig bland världens absolut största företag.
Utvecklingen innebär att SpaceX på kort tid tagit steget från privat raketbolag till en central aktör i den globala tekniksektorn.
Nya börsintroduktioner väntar
Tillsammans värderas SpaceX och Tesla nu till över 4 000 miljarder dollar, vilket närmar sig Apples samlade marknadsvärde.
Samtidigt riktas blickarna mot nästa stora börsintroduktioner inom artificiell intelligens. Både OpenAI och Anthropic har lämnat in konfidentiella ansökningar om börsnotering till amerikanska myndigheter under juni.
Bolagen kommer till marknaden med värderingar som tidigare varit närmast otänkbara för företag som ännu inte är noterade.
Anthropic uppges värderas till omkring 965 miljarder dollar, medan OpenAI värderas till cirka 852 miljarder dollar.
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Ökad efterfrågan på AI
Båda bolagen har vuxit snabbt tack vare den kraftigt ökande efterfrågan på generativ AI från företag och organisationer världen över.
Deras produkter används i allt större utsträckning inom områden som programmering, kundservice, forskning och kontorsarbete.
Analytiker menar att den nya gruppen företag representerar nästa fas i tekniksektorns utveckling, där fokus flyttas från internetplattformar och smarta telefoner till artificiell intelligens, avancerad mjukvara och rymdteknik.
Om OpenAI och Anthropic genomför sina börsnoteringar under hösten kan de tillsammans med SpaceX förändra investerarnas syn på vilka bolag som kommer att dominera tekniksektorn under det kommande decenniet.
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