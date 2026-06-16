Utsågs till Kinas bästa stad – men bakom kulissen finns problem

Staden Shaoxing i Zhejiangprovinsen har under fyra år i rad utsetts till landets mest bekväma stad att leva i enligt en ranking från den inflytelserika tidningen Southern Weekly.

Kinas mest omtalade ”modellstad” lockar invånare med löften om såväl låga boendekostnader som goda karriärsmöjligheter.

Men bakom den välordnade fasaden finns också hård social kontroll och en växande känsla av stagnation.

Billigare än i storstäderna

Bedömningen bygger bland annat på bostadspriser, inkomster och pendlingstider.

Med omkring fem miljoner invånare kombinerar Shaoxing fördelarna hos en mindre stad med närheten till den ekonomiskt starka Yangtzedeltat.

Många arbetar i den närliggande teknikmetropolen Hangzhou, som nås på omkring en timme med tunnelbana.

Levnadsstandarden är relativt hög samtidigt som bostäderna är betydligt billigare än i storstäder som Shanghai, skriver The Economist.

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