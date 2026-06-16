Shaoxing har lyfts fram som ett föredöme av kinesiska myndigheter, och staden växer snabbt. Men det är inte en idyll för alla.
Utsågs till Kinas bästa stad – men bakom kulissen finns problem
Staden Shaoxing i Zhejiangprovinsen har under fyra år i rad utsetts till landets mest bekväma stad att leva i enligt en ranking från den inflytelserika tidningen Southern Weekly.
Kinas mest omtalade ”modellstad” lockar invånare med löften om såväl låga boendekostnader som goda karriärsmöjligheter.
Men bakom den välordnade fasaden finns också hård social kontroll och en växande känsla av stagnation.
Billigare än i storstäderna
Bedömningen bygger bland annat på bostadspriser, inkomster och pendlingstider.
Med omkring fem miljoner invånare kombinerar Shaoxing fördelarna hos en mindre stad med närheten till den ekonomiskt starka Yangtzedeltat.
Många arbetar i den närliggande teknikmetropolen Hangzhou, som nås på omkring en timme med tunnelbana.
Levnadsstandarden är relativt hög samtidigt som bostäderna är betydligt billigare än i storstäder som Shanghai, skriver The Economist.
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Genomgått en renovering
Ett genomsnittligt hushåll behöver enligt rankingen arbeta omkring tio år för att köpa en bostad, jämfört med omkring trettio år i Shanghai.
Staden har också investerat kraftigt i stadsmiljön under det senaste decenniet. Förorenade vattendrag har renats, gångstråk har byggts ut och äldre kvarter har rustats upp.
Kombinationen av arbete, service och offentliga miljöer har lockat omkring 30 000 nya invånare om året från andra delar av landet.
Samtidigt är Shaoxing ett exempel på den omfattande övervakning som blivit en självklar del av vardagen i många kinesiska städer.
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Starkt reglerat liv
Kameror finns i stort sett överallt och används bland annat för att övervaka obemannade butiker och offentliga platser. Många invånare ser dock övervakningen som ett rimligt pris för ökad trygghet.
Trots framgångarna påverkas Shaoxing av samma problem som resten av Kina. Fastighetskrisen har slagit hårt mot hushållens förmögenheter och många nybyggda bostäder står tomma.
Fallande bostadspriser har samtidigt gjort många konsumenter mer försiktiga med sina utgifter.
Även den demografiska utvecklingen märks tydligt. Födelseantalet fortsätter att falla och många unga vuxna väljer bort barn på grund av höga kostnader och pressen i arbetslivet.
Invånare beskriver också en vardag där elever studerar långt in på kvällarna och där det offentliga livet är starkt reglerat.
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