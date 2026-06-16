Stordalen säljer Ving till Norwegian – aktien faller

Affären värderas till cirka 7,94 miljarder kronor och väntas öka koncernens årliga rörelseintäkter med närmare 50 procent.

NLTG äger bland annat varumärkena Ving, Spies, Tjäreborg, Globetrotter och flygbolaget Sunclass Airlines. Genom förvärvet förenas dessa med Norwegian och regionalbolaget Widerøe under en gemensam ägarstruktur.

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Enligt ett pressmeddelande skapas därmed en integrerad nordisk resekoncern med närmare 160 flygplan och omkring 30 miljoner kunder årligen, med erbjudanden inom både privat- och affärsresor.

Stordalen säljer

Säljare är Petter Stordalens bolag Strawberry, riskkapitalbolaget Altor och brittiska TDR Capital. Efter att affären slutförts kommer Strawberry och Altor att äga cirka 8,9 procent vardera av den sammanslagna koncernen, medan TDR Capital får runt 4,4 procent, uppger Norwegian.

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Köpeskillingen består av en kontantdel på 3,5 miljarder kronor samt 300 miljoner vederlagsaktier i Norwegian.

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Norwegians koncernchef Geir Karlsen beskriver affären som en milstolpe för nordiskt resande och pekar på möjligheten att öka försäljningen av hotell- och semesterresor i den befintliga kundbasen. Styrelseordförande Dag Mejdell kallar förvärvet ett strategiskt steg som förbereder verksamheten för framtiden, enligt pressmeddelandet.