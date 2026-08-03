Glöm bensinslukande SUV:ar – nu kommer eldrivna minibilar till USA

Den amerikanska bilmarknaden har länge förknippats med stora och törstiga bilar. Men framöver kan en helt annan typ av fordon synas mer på vägarna.
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Flera fordonstillverkare tror att amerikanska konsumenter är redo för en ny typ av mindre och billigare elfordon.
Bakgrunden är att priserna på nya personbilar har stigit kraftigt de senaste åren.
Det har gjort dem allt svårare att köpa för många hushåll.
Mycket billigare än andra bilar
Satsningen gäller så kallade låghastighetsfordon, eldrivna fordon som är större och mer utrustade än golfbilar men enklare än traditionella personbilar, skriver CNBC.
De är främst avsedda för kortare resor och får normalt köra i högst 40 kilometer i timmen på vägar med begränsad hastighet.
Bland bolagen som satsar på segmentet finns Stellantis genom varumärket Fiat, Waev och uppstickaren Chip Motors.
Flera av modellerna väntas kosta omkring 15 000 dollar, betydligt mindre än genomsnittspriset för en ny personbil i USA, som närmar sig 50 000 dollar.
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Trump gillar idén
Fordonen laddas via vanliga eluttag i hemmet och kräver inte den typ av särskilda laddinstallationer som ofta behövs för större elbilar.
Företagen hoppas därför locka konsumenter som söker ett enkelt och billigt transportmedel för vardagsresor.
Intresset har också fått politisk uppmärksamhet. President Donald Trump har uttryckt stöd för att öppna den amerikanska marknaden för fler små fordon, bland annat modeller som länge varit vanliga i Europa och Japans så kallade kei-bilar.
Marknaden för låghastighetsfordon är fortfarande liten, men ingår i den snabbt växande sektorn för mikromobilitet.
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Tror på en mycket större marknad
Konsultbolaget McKinsey bedömer att den globala marknaden kan mer än fördubblas till omkring 340 miljarder dollar år 2030.
Trots optimismen är analytiker försiktiga. Hittills har små bilar haft svårt att slå igenom i USA, där större personbilar och pickup-modeller dominerar.
De nya elfordonen väntas därför främst fungera som ett komplement till hushållens ordinarie bil snarare än en ersättare.
Fiat har redan börjat sälja den eldrivna modellen Topolino i begränsad omfattning i USA. Samtidigt planerar Chip Motors att starta produktionen av sitt fyr- och sexsitsiga elfordon nästa år.
Om satsningen lyckas kan de små elfordonen bli ett nytt segment i en bilindustri som länge präglats av allt större och dyrare modeller.
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