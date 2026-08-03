Glöm bensinslukande SUV:ar – nu kommer eldrivna minibilar till USA

Flera fordonstillverkare tror att amerikanska konsumenter är redo för en ny typ av mindre och billigare elfordon.

Bakgrunden är att priserna på nya personbilar har stigit kraftigt de senaste åren.

Det har gjort dem allt svårare att köpa för många hushåll.

Mycket billigare än andra bilar

Satsningen gäller så kallade låghastighetsfordon, eldrivna fordon som är större och mer utrustade än golfbilar men enklare än traditionella personbilar, skriver CNBC.

De är främst avsedda för kortare resor och får normalt köra i högst 40 kilometer i timmen på vägar med begränsad hastighet.

Bland bolagen som satsar på segmentet finns Stellantis genom varumärket Fiat, Waev och uppstickaren Chip Motors.

Flera av modellerna väntas kosta omkring 15 000 dollar, betydligt mindre än genomsnittspriset för en ny personbil i USA, som närmar sig 50 000 dollar.

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