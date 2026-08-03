Samarbetet mellan länder och företag är under hårt tryck nu. Om det vill sig riktigt illa kan en ny järnridå dela upp världen, menar den tyske Siemens-vd:n Roland Busch.
Siemens-vd:ns skräckvision – en digital järnridå
Världen riskerar att delas upp i separata tekniska sfärer när geopolitiska motsättningar leder till ökade handelshinder och olika regelverk för teknik, data och artificiell intelligens.
Det skriver Siemens vd Roland Busch i en debattartikel i Financial Times.
Där varnar han för att utvecklingen kan hämma både innovation och global handel.
Företag vill hellre ha motståndskraft
Enligt Busch har de senaste decenniernas digitalisering gjort världsekonomin allt mer sammanlänkad.
Produktionen av avancerade produkter som bilar, halvledare och industrimaskiner bygger i dag på globala leveranskedjor där utveckling och tillverkning sker i flera länder samtidigt.
Pandemin, energikrisen, arbetskraftsbrist och ökade geopolitiska spänningar har dock visat hur sårbara dessa leveranskedjor är.
Företag prioriterar därför i allt högre grad motståndskraft vid sidan av kostnadseffektivitet, vilket leder till att produktionen flyttas närmare slutmarknaderna.
Samtidigt spelar digital teknik en allt viktigare roll för att koppla samman regional produktion.
Behöver kunna dela med varandra
Programvara, data och AI gör det möjligt att återanvända lösningar mellan fabriker i olika länder, förutsatt att systemen kan kommunicera med varandra och dela information.
Enligt Busch är gemensamma tekniska standarder eller åtminstone kompatibla system avgörande för att den utvecklingen ska fortsätta.
”Delade standarder är det bästa sättet att göra det på: alla arbetar efter samma regler från början”, säger han.
Han lyfter bland annat fram ett samarbete mellan europeiska och japanska industrinätverk där olika tekniska lösningar kunnat kopplas samman utan att använda identiska system.
Samtidigt pekar han på att den tekniska rivaliteten mellan USA och Kina driver fram exportkontroller, krav på lokal datalagring och olika cybersäkerhetsregler.
”Skulle fromsa framsteg”
Varje ny barriär gör det svårare för företag att sprida innovationer och använda digitala lösningar över nationsgränserna.
Om utvecklingen fortsätter finns en risk att världen delas upp av en digital järnridå där teknik och data inte längre kan flöda fritt mellan olika regioner.
”Det skulle bromsa framsteg, handel och idéutbyte mellan samhällen”, skriver han.
Han menar att Europa har en möjlighet att inta en särskild roll mellan de två tekniska stormakterna.
I stället för att skapa ytterligare slutna system bör EU verka för gemensamma standarder, större interoperabilitet och ett fördjupat samarbete med andra ekonomier.
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