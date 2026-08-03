Siemens-vd:ns skräckvision – en digital järnridå

Världen riskerar att delas upp i separata tekniska sfärer när geopolitiska motsättningar leder till ökade handelshinder och olika regelverk för teknik, data och artificiell intelligens.

Det skriver Siemens vd Roland Busch i en debattartikel i Financial Times.

Där varnar han för att utvecklingen kan hämma både innovation och global handel.

Företag vill hellre ha motståndskraft

Enligt Busch har de senaste decenniernas digitalisering gjort världsekonomin allt mer sammanlänkad.

Produktionen av avancerade produkter som bilar, halvledare och industrimaskiner bygger i dag på globala leveranskedjor där utveckling och tillverkning sker i flera länder samtidigt.

Pandemin, energikrisen, arbetskraftsbrist och ökade geopolitiska spänningar har dock visat hur sårbara dessa leveranskedjor är.

Företag prioriterar därför i allt högre grad motståndskraft vid sidan av kostnadseffektivitet, vilket leder till att produktionen flyttas närmare slutmarknaderna.

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Samtidigt spelar digital teknik en allt viktigare roll för att koppla samman regional produktion.