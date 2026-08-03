Marknaden gillar inte Warsh – står svarslös om ekonomin rämnar

USA:s centralbankschef Kevin Warsh har valt en ovanligt försiktig kommunikationsstrategi sedan han tillträdde som chef för Federal Reserve.

Vid det senaste räntebeskedet lämnades styrräntan oförändrad, och Warsh gav få ledtrådar om hur centralbanken ser på den ekonomiska utvecklingen eller vilka åtgärder som kan bli aktuella framöver.

Osäkerheten fick marknaderna att reagera.

Fungerar i stabila tider

Räntan på den tioåriga amerikanska statsobligationen steg till över 4,7 procent, nära den högsta nivån på tre år.

Samtidigt tappade flera teknikaktier i värde när investerare försökte tolka centralbankens framtida agerande.

Strategin kan fungera så länge ekonomin utvecklas stabilt.

Om större störningar uppstår riskerar däremot otydligheten att förstärka oron på finansmarknaderna, eftersom investerare inte vet hur Federal Reserve väntas agera, skriver The Economist.

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