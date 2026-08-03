Nye Fed-chefen Kevin Warsh har hållit en låg profil i inledningen. En avvaktande hållning ses som bra i medvind – men usel om det börjar hacka.
Marknaden gillar inte Warsh – står svarslös om ekonomin rämnar
USA:s centralbankschef Kevin Warsh har valt en ovanligt försiktig kommunikationsstrategi sedan han tillträdde som chef för Federal Reserve.
Vid det senaste räntebeskedet lämnades styrräntan oförändrad, och Warsh gav få ledtrådar om hur centralbanken ser på den ekonomiska utvecklingen eller vilka åtgärder som kan bli aktuella framöver.
Osäkerheten fick marknaderna att reagera.
Fungerar i stabila tider
Räntan på den tioåriga amerikanska statsobligationen steg till över 4,7 procent, nära den högsta nivån på tre år.
Samtidigt tappade flera teknikaktier i värde när investerare försökte tolka centralbankens framtida agerande.
Strategin kan fungera så länge ekonomin utvecklas stabilt.
Om större störningar uppstår riskerar däremot otydligheten att förstärka oron på finansmarknaderna, eftersom investerare inte vet hur Federal Reserve väntas agera, skriver The Economist.
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Kraftigt höjt oljepris
En av de största riskerna är utvecklingen inom AI-sektorn. Efter flera år av kraftiga kursuppgångar har flera AI-relaterade aktier fallit tillbaka, särskilt i USA och Sydkorea.
Ett antal investeringsfonder har redan drabbats av betydande förluster, vilket väckt frågor om marknaden kan stå inför en bredare korrigering.
Hittills har nedgången varit begränsad, men en djupare börsnedgång skulle kunna påverka både investeringar och den amerikanska ekonomin.
Samtidigt har oljepriset stigit kraftigt efter att vapenvilan mellan USA och Iran kollapsat. Den minskade trafiken genom Hormuzsundet har pressat upp priset på Brentolja till omkring 88 dollar per fat.
Högre drivmedelspriser riskerar att spä på inflationen och minska hushållens konsumtion.
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Kan krävas ytterligare prisökningar
Även handelspolitiken skapar osäkerhet. Efter att tidigare tullar upphört har president Donald Trump infört nya omfattande handelshinder, bland annat mot Kanada och Brasilien.
Företagen har ännu inte fullt ut fört över kostnadsökningarna från tidigare tullar till konsumenterna, vilket innebär att ytterligare prisökningar kan vänta.
Den svåraste situationen för Federal Reserve skulle uppstå om inflationen fortsätter att stiga samtidigt som ekonomin bromsar in.
Då kan centralbanken behöva höja räntan trots att det riskerar att skapa politiska konflikter inför höstens mellanårsval.
Analytiker menar att Warsh kan hoppas att marknaden själv stramar åt de finansiella villkoren genom högre långräntor.
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