Försäljningen i matbutiker ökade med 5 procent i mars jämfört med samma period i fjol.
Full fart i matbutiker
”Den låga prisutvecklingen för livsmedel håller i sig, vilket innebär att vi ser en tillväxt i såväl värde som volym för dagligvaruhandeln”, säger Karin Brynell, vd på Svensk Dagligvaruhandel, i ett pressmeddelande.
Kraftig försäljningstillväxt för matbutiker
Rensat för kalendereffekter, bland annat låg påsken i år precis i anslutning till mars månads utgång, var uppgången 3,4 procent.
Under första kvartalet var försäljningstillväxten 4,4 procent jämfört med samma period förra året.