Vita huset svänger om räntorna

”Fed gör rätt som sitter och ser hur konflikten utvecklas”, sa Bessent enligt Reuters, och tillade att den amerikanska ekonomin var ”mycket stark” i januari och februari.

Finansministern uttryckte också förtroende för att de senaste prisstegringarna inte kommer att bita sig fast i inflationsförväntningarna, trots att amerikansk konsumentprisindex steg med det mesta på nästan fyra år i mars, drivet av rekordhöga bensin- och dieselpriser som kriget mot Iran har utlöst.

Globala råoljepriser har stigit med mer än 30 procent sedan konflikten bröt ut, och det nationella snittpriset på bensin har passerat fyra dollar per gallon för första gången på över tre år.

Fed har ett svårt läge

Fed-protokollet från marsmötet den 8 april, visar att centralbankens tjänstemän delar bilden av ett svårnavigerat läge, skriver CNBC.

Trots hög osäkerhet till följd av kriget och tullar räknade en majoritet av FOMC-ledamöterna fortfarande med att en räntesänkning kan bli aktuell under 2026, i linje med prognosen från december.

Fed lämnade räntan oförändrad på intervallet 3,50–3,75 procent efter en omröstning på 11–1.

Enligt protokollet konstaterade ledamöterna att kriget kan komma att kräva lättare penningpolitik om stigande energipriser slår mot hushållens köpkraft och arbetsmarknaden. Samtidigt varnade flera ledamöter för att ett utdraget inflationstryck tvärtom kan tvinga fram räntehöjningar.

Risken för försämrade arbetsmarknadsförhållanden ansågs vara skevt åt nedsidan av en stor majoritet av ledamöterna, framgår av protokollet.