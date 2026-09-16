Spanska Fever är nu värt över 4,5 miljarder euro, efter att mediekoncernen Atresmedia sålt hela sitt innehav. Nästa steg väntas bli en ny kapitalrunda där svenska EQT uppges spela en central roll.
Spansk nöjesjätte värderas till 4,5 miljarder euro – EQT väntar i kulisserna
Atresmedia, som äger Antena 3 och La Sexta, har sålt sitt innehav i Fever på drygt 5 procent för omkring 227 miljoner euro, en affär som värderar bolaget till 4,54 miljarder euro, enligt El Economista. Köparen är tillväxtinvesteraren Vitruvian Partners, som redan är delägare i Fever.
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Försäljningen ger Atresmedia en vinst efter skatt på cirka 205 miljoner euro. Räknat med de tidigare nedförsäljningarna 2023 och 2024 har koncernen fått in 296 miljoner euro och tjänat omkring 264 miljoner. Investeringen började 2015 med en så kallad media for equity-affär, där annonsutrymme byttes mot aktier.
EQT väntas leda nästa runda
Andelsförsäljningen är bara en del av bilden. Affären sker parallellt med en betydande nyemission där EQT ska ha en viktig roll, skriver Ecotechers.
Redan i juni rapporterade sajten att Fever förberedde en ny storrunda, med EQT som tänkbar ledande investerare. Enligt Expansión ska rundan landa på omkring 200 miljoner euro.
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För EQT, med Per Franzén som vd, är Spanien en allt viktigare marknad. I veckan lade riskkapitaljätten ett bud på förnybartbolaget Acciona Energía tillsammans med norska oljefonden.
Från Goldman till L Catterton
Fever är en techplattform för liveunderhållning, med biljettförsäljning, evenemangstips och egna upplevelser. Bolaget leds av grundarna Ignacio Bachiller, Alexandre Perez och Francisco Hein.
I januari 2022 tog Fever in 200 miljoner euro i en runda ledd av Goldman Sachs Asset Management, och blev därmed ett så kallat unicorn. Året därpå följde en runda på 110 miljoner dollar som värderade bolaget till 1,8 miljarder dollar.
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I juni 2025 säkrade Fever över 100 miljoner dollar från L Catterton och Point72 Private Investments. Dagen efter meddelade bolaget att det köper den brittiska biljettplattformen Dice.
Värderingen har alltså mer än fördubblats på tre år. Så sent som i slutet av juli skrev Atresmedia upp det bokförda värdet på sin andel med 54 procent till 197 miljoner euro, vilket motsvarade en värdering på drygt 3,9 miljarder.
Börsnoteringen får vänta
En börsnotering har diskuterats länge. Redan 2022 sa Bachiller att bolaget hade en tydlig väg mot börsen, men utan tidsplan. Enligt Ecotechers skulle en ny storrunda skjuta upp en notering som det spekulerades om redan när Goldman klev in.
Andrahandsaffärer som Atresmedias blir allt vanligare när tidiga ägare vill ta hem vinster medan bolagen förblir onoterade. Det är en marknad EQT satsat hårt på. Köpet av sekundärspecialisten Coller Capital slutfördes den 31 augusti.