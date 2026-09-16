Spansk nöjesjätte värderas till 4,5 miljarder euro – EQT väntar i kulisserna

Atresmedia, som äger Antena 3 och La Sexta, har sålt sitt innehav i Fever på drygt 5 procent för omkring 227 miljoner euro, en affär som värderar bolaget till 4,54 miljarder euro, enligt El Economista. Köparen är tillväxtinvesteraren Vitruvian Partners, som redan är delägare i Fever.

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Försäljningen ger Atresmedia en vinst efter skatt på cirka 205 miljoner euro. Räknat med de tidigare nedförsäljningarna 2023 och 2024 har koncernen fått in 296 miljoner euro och tjänat omkring 264 miljoner. Investeringen började 2015 med en så kallad media for equity-affär, där annonsutrymme byttes mot aktier.

EQT väntas leda nästa runda

Andelsförsäljningen är bara en del av bilden. Affären sker parallellt med en betydande nyemission där EQT ska ha en viktig roll, skriver Ecotechers.

Redan i juni rapporterade sajten att Fever förberedde en ny storrunda, med EQT som tänkbar ledande investerare. Enligt Expansión ska rundan landa på omkring 200 miljoner euro.

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För EQT, med Per Franzén som vd, är Spanien en allt viktigare marknad. I veckan lade riskkapitaljätten ett bud på förnybartbolaget Acciona Energía tillsammans med norska oljefonden.