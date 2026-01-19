Kina kan sätta stopp för bildandet av världens största gruvbolag

Gruvjättarna Rio Tinto och Glencore, som för diskussioner om en potentiell fusion som skulle skapa världens största gruvbolag, kan tvingas sälja tillgångar för att säkra Kinas godkännande.
De två gruvbolagen bekräftade förra veckan att de för det andra året i rad för samtal om en sammanslagning. En sammanslagning som skulle skapa ett företag med ett marknadsvärde på över 200 miljarder dollar.
Men eftersom båda bolagen har omfattande försäljning till Kina, världens största köpare av råvaror, kommer varje affär att kräva godkännande från Peking.
Kinesiska konkurrensmyndigheter väntas särskilt granska den sammanslagna enhetens koncentration inom kopparproduktion och järnmalmsmarknadsföring. Det enligt flera analytiker och jurister som Reuters talat med.
Tidigare affärer ger indikatorer
Glencore har erfarenhet av liknande krav tidigare. När bolaget 2013 genomförde sitt 35 miljarder dollar stora förvärv av Xstrata tvingade kinesiska tillsynsmyndigheter Glencore att sälja sin andel i Las Bambas-koppargruvan i Peru till kinesiska investerare för nästan 6 miljarder dollar. Det är en av världens största gruvor.
”Las Bambas-affären ses fortfarande som en mycket framgångsrik lösning och kommer att vara en potentiell manual som tillsynsmyndigheter kan dra nytta av”, säger en Kinabaserad partner på en internationell advokatbyrå till Reuters.
Koppartillgångar i Afrika ses som särskilt troliga försäljningskandidater. Det eftersom Latinamerika blivit mindre mottagligt för kinesiska investeringar, enligt Glyn Lawcock, analytiker på Barrenjoey i Sydney.
”Kina kommer att se detta som en möjlighet att pressa ut tillgångar”, säger han till Reuters.
Geopolitiska utmaningar
Kopparns ökande betydelse för den gröna omställningen och artificiell intelligens gör metallen alltmer politiserad.
Vita huset har antytt att Kinas dominans över försörjningskedjan utgör ett direkt hot mot den nationella säkerheten.
En sammanslagen Rio Tinto-Glencore skulle marknadsföra omkring 17 procent av den globala koppartillgången, enligt Lawcock. Andra analytiker menar att andelen av faktisk gruvproduktion endast är 7,5 procent.
Enligt brittiska uppköpsregler har Rio Tinto till den 5 februari på sig att antingen lägga ett bud på Glencore eller meddela att man inte avser göra det.
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fastighetsvärlden, Fri Köpenskap, Food Supply.
