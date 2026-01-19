Kina kan sätta stopp för bildandet av världens största gruvbolag

De två gruvbolagen bekräftade förra veckan att de för det andra året i rad för samtal om en sammanslagning. En sammanslagning som skulle skapa ett företag med ett marknadsvärde på över 200 miljarder dollar.

Men eftersom båda bolagen har omfattande försäljning till Kina, världens största köpare av råvaror, kommer varje affär att kräva godkännande från Peking.

Kinesiska konkurrensmyndigheter väntas särskilt granska den sammanslagna enhetens koncentration inom kopparproduktion och järnmalmsmarknadsföring. Det enligt flera analytiker och jurister som Reuters talat med.

Tidigare affärer ger indikatorer

Glencore har erfarenhet av liknande krav tidigare. När bolaget 2013 genomförde sitt 35 miljarder dollar stora förvärv av Xstrata tvingade kinesiska tillsynsmyndigheter Glencore att sälja sin andel i Las Bambas-koppargruvan i Peru till kinesiska investerare för nästan 6 miljarder dollar. Det är en av världens största gruvor.

”Las Bambas-affären ses fortfarande som en mycket framgångsrik lösning och kommer att vara en potentiell manual som tillsynsmyndigheter kan dra nytta av”, säger en Kinabaserad partner på en internationell advokatbyrå till Reuters.

Koppartillgångar i Afrika ses som särskilt troliga försäljningskandidater. Det eftersom Latinamerika blivit mindre mottagligt för kinesiska investeringar, enligt Glyn Lawcock, analytiker på Barrenjoey i Sydney.

”Kina kommer att se detta som en möjlighet att pressa ut tillgångar”, säger han till Reuters.