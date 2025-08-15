Förutspådde finanskrisen – nu tror Burry på Wall Street

Aktiemarknaden i USA har bara stigit under de senaste månaderna. En som har försökt dra nytta av det är den amerikanske hedgefondsförvaltaren Michael Burry.

Han blev känd för att tidigt varna för en finanskris på 2000-talet, något som senare gjorde honom känd för en bredare publik genom boken och filmen The Big Short.

Nu visar nya dokument hur Burrys investeringar har sett ut under de senaste månaderna, och han har köpt in sig i flera kända företag, skriver Business Insider.

Missa inte: Nu trendar finanskrisens produkter igen. Realtid

Ökade sitt innehav

Vid utgången av juni ägde Scion köpoptioner i nio bolag till ett nominellt värde av 522 miljoner dollar. Bland dessa finns techjättar som Meta och kinesiska e-handelsbolag som Alibaba och JD.com.

Här finns även företag inom hälsovård, konsumentvaror och lyxsegment, däribland Regeneron, Lululemon, Estee Lauder, VF och halvledarbolaget ASML.

I filmen The Big Short spelas Burry av Christian Bale, en insats som gav Bale flera priser. (Foto: AP/TT).

ANNONS

Utöver derivatpositionerna ökade Scion även sina direkta aktieinnehav i flera bolag. Bland de största nyheterna finns innehav i Bruker, Mercado Libre, Regeneron, Lululemon och United Health.

Missa inte: Börsstjärnan satsade på Kina – drar hem storkovan. Dagens PS