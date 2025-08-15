Realtid
Förutspådde finanskrisen – nu tror Burry på Wall Street

burry
Michael Burry har varit känd för att ta korta positioner, men nu har han också valt att köpa aktier i ett antal företag. (Foto: Wikicommons).
Johannes Stenlund
Johannes Stenlund
Uppdaterad: 15 aug. 2025Publicerad: 15 aug. 2025

Michael Burry är mest känd som blankare efter att ha förutspått finanskrisen. Nu har han dock intagit långa positioner i en rad företag.

Aktiemarknaden i USA har bara stigit under de senaste månaderna. En som har försökt dra nytta av det är den amerikanske hedgefondsförvaltaren Michael Burry.

Han blev känd för att tidigt varna för en finanskris på 2000-talet, något som senare gjorde honom känd för en bredare publik genom boken och filmen The Big Short.

Nu visar nya dokument hur Burrys investeringar har sett ut under de senaste månaderna, och han har köpt in sig i flera kända företag, skriver Business Insider.

Ökade sitt innehav

Vid utgången av juni ägde Scion köpoptioner i nio bolag till ett nominellt värde av 522 miljoner dollar. Bland dessa finns techjättar som Meta och kinesiska e-handelsbolag som Alibaba och JD.com.

Här finns även företag inom hälsovård, konsumentvaror och lyxsegment, däribland Regeneron, Lululemon, Estee Lauder, VF och halvledarbolaget ASML.

I filmen The Big Short spelas Burry av Christian Bale, en insats som gav Bale flera priser. (Foto: AP/TT).
Utöver derivatpositionerna ökade Scion även sina direkta aktieinnehav i flera bolag. Bland de största nyheterna finns innehav i Bruker, Mercado Libre, Regeneron, Lululemon och United Health.

Köpte in sig i Buffett-backat företag

Satsningen på det sistnämnda företaget sticker ut då även Warren Buffetts Berkshire Hathaway tog position i bolaget under samma period. Buffett har tidigare pekats ut som en inspirationskälla för Burry, skriver CNBC.

Burrys nya inriktning markerar ett tydligt skifte från den mer pessimistiska hållning han haft under tidigare kvartal.

Vid utgången av mars bestod portföljen främst av säljoptioner på bland annat Alibaba, Baidu, JD.com, Nvidia och PDD, till ett nominellt värde av 186 miljoner dollar, samt ett aktieinnehav i Estee Lauder värderat till 13 miljoner dollar.

Kan ha förändrats

Att tolka Burrys strategi enbart utifrån kvartalsrapporten är dock vanskligt.

13F-rapporter ger en ögonblicksbild med sex veckors eftersläpning och omfattar inte korta positioner, onoterade bolag eller andra tillgångsslag som obligationer och fastigheter.

Positionerna kan därför ha förändrats avsevärt efter rapportperioden.

