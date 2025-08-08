Är det en rationell riskkalkyl som ligger bakom investerares beslut – eller handlar det om något annat? En ny forskningsartikel argumenterar för det senare.
Nya rön: Inte risk som styr investerare
Den traditionella uppfattningen inom finansteori är att investerare kräver högre avkastning i utbyte mot att ta högre risk.
Men en ny forskningsstudie ifrågasätter denna grundläggande princip.
Istället pekar forskarna på att det snarare är olika typer av rädsla som driver investeringsbeslut, skriver The Economist.
Ville undersöka det empiriskt
Den som tittar på dagens aktiemarknad kan bli fundersam utifrån den traditionella teorin.
Trots att risknivån borde vara relativt hög, med såväl tullhot som andra geopolitiska och ekonomiska utmaningar, är aktiemarknader runt om i världen uppe och snuddar vid all time high.
Detta fenomen ville Edward McQuarrie vid Santa Clara University undersöka. Han gjorde därför en analys av amerikanska finansmarknader från 1793 till idag.
Det visar att sambandet mellan risknivå och avkastning är svagt eller obefintligt över långa tidsperioder.
Två sorters rädsla hos investerare
Det som brukar kallas för aktiers riskpremie – att de på lång sikt ska ge bättre avkastning än obligationer – verkar i huvudsak ha uppstått under en enda period, mellan 1950 och 1999.
Utanför detta tidsfönster har aktier i flera fall presterat sämre än statsobligationer. I andra länder än USA har avkastningen på aktier dessutom varit betydligt lägre.
Mot denna bakgrund föreslår McQuarrie ett alternativt ramverk där investerare styrs av två sorters rädsla: rädslan för att förlora (FOL – Fear of Loss) och rädslan för att missa möjligheter (FOMO – Fear of Missing Out).
Passar dagens marknad
Det senare, FOMO, förklarar varför investerare kan dras till tillgångar med osannolikt hög uppsida, trots att de saknar stabilt värde, som kryptovalutor eller spekulativa aktier.
Detta synsätt ger en mer realistisk bild av hur investerare beter sig, menar McQuarrie.
Det tycks också passa dagens marknader. Skillnaden i avkastning mellan företagsobligationer och statspapper är bland de lägsta på över ett decennium.
Psykologiska drivkrafter viktiga
Det väcker frågan om riskbegreppet, i sin traditionella mening, fortfarande har samma förklaringskraft, skriver Quantpedia.
I en tid där investeringsbeslut ofta påverkas av irrationellt beteende, snabba trender och sociala faktorer kan en modell som utgår från psykologiska drivkrafter bättre spegla marknadens verkliga dynamik.
Ekonomin bromsar in både nationellt och globalt.