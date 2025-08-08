Nya rön: Inte risk som styr investerare

Den traditionella uppfattningen inom finansteori är att investerare kräver högre avkastning i utbyte mot att ta högre risk.

Men en ny forskningsstudie ifrågasätter denna grundläggande princip.

Missa inte: Wall Streets nya strategi: Förluster som gynnar rika. Realtid

Istället pekar forskarna på att det snarare är olika typer av rädsla som driver investeringsbeslut, skriver The Economist.

Ville undersöka det empiriskt

Den som tittar på dagens aktiemarknad kan bli fundersam utifrån den traditionella teorin.

Trots att risknivån borde vara relativt hög, med såväl tullhot som andra geopolitiska och ekonomiska utmaningar, är aktiemarknader runt om i världen uppe och snuddar vid all time high.

Det tycks finnas många orosmoln på den ekonomiska himlen just nu, men aktiemarknaden, inte minst i USA, fortsätter uppåt. (Foto: Seth Wenig/AP/TT)

ANNONS

Detta fenomen ville Edward McQuarrie vid Santa Clara University undersöka. Han gjorde därför en analys av amerikanska finansmarknader från 1793 till idag.

Det visar att sambandet mellan risknivå och avkastning är svagt eller obefintligt över långa tidsperioder.

Missa inte: Kulturkriget har nått Wall Street: ”Bra för min portfölj”. Realtid