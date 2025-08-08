Realtid
Nya rön: Inte risk som styr investerare

investerare
Rädslan för att missa ett aktietåg som går spikrakt uppåt tycks vägleda investerare i stor utsträckning. (Foto: Yuki Iwamura/AP/TT).
Johannes Stenlund
Johannes Stenlund
Uppdaterad: 08 aug. 2025Publicerad: 08 aug. 2025

Är det en rationell riskkalkyl som ligger bakom investerares beslut – eller handlar det om något annat? En ny forskningsartikel argumenterar för det senare.

Den traditionella uppfattningen inom finansteori är att investerare kräver högre avkastning i utbyte mot att ta högre risk.

Men en ny forskningsstudie ifrågasätter denna grundläggande princip.

Missa inte: Wall Streets nya strategi: Förluster som gynnar rika. Realtid

Istället pekar forskarna på att det snarare är olika typer av rädsla som driver investeringsbeslut, skriver The Economist.

Ville undersöka det empiriskt

Den som tittar på dagens aktiemarknad kan bli fundersam utifrån den traditionella teorin.

Trots att risknivån borde vara relativt hög, med såväl tullhot som andra geopolitiska och ekonomiska utmaningar, är aktiemarknader runt om i världen uppe och snuddar vid all time high.

Det tycks finnas många orosmoln på den ekonomiska himlen just nu, men aktiemarknaden, inte minst i USA, fortsätter uppåt. (Foto: Seth Wenig/AP/TT)
Detta fenomen ville Edward McQuarrie vid Santa Clara University undersöka. Han gjorde därför en analys av amerikanska finansmarknader från 1793 till idag.

Det visar att sambandet mellan risknivå och avkastning är svagt eller obefintligt över långa tidsperioder.

Missa inte: Kulturkriget har nått Wall Street: ”Bra för min portfölj”. Realtid

Två sorters rädsla hos investerare

Det som brukar kallas för aktiers riskpremie – att de på lång sikt ska ge bättre avkastning än obligationer – verkar i huvudsak ha uppstått under en enda period, mellan 1950 och 1999.

Utanför detta tidsfönster har aktier i flera fall presterat sämre än statsobligationer. I andra länder än USA har avkastningen på aktier dessutom varit betydligt lägre.

Enorma risker – ändå är börsen glödhet

Trots en överhängande risk för recession tar investerare stora risker på börsen.

Mot denna bakgrund föreslår McQuarrie ett alternativt ramverk där investerare styrs av två sorters rädsla: rädslan för att förlora (FOL – Fear of Loss) och rädslan för att missa möjligheter (FOMO – Fear of Missing Out).

Passar dagens marknad

Det senare, FOMO, förklarar varför investerare kan dras till tillgångar med osannolikt hög uppsida, trots att de saknar stabilt värde, som kryptovalutor eller spekulativa aktier.

Detta synsätt ger en mer realistisk bild av hur investerare beter sig, menar McQuarrie.

Det tycks också passa dagens marknader. Skillnaden i avkastning mellan företagsobligationer och statspapper är bland de lägsta på över ett decennium.

Missa inte: Wall Street blickar mot Mellanöstern: ”Otroligt spännande”. Realtid

Psykologiska drivkrafter viktiga

Det väcker frågan om riskbegreppet, i sin traditionella mening, fortfarande har samma förklaringskraft, skriver Quantpedia.

I en tid där investeringsbeslut ofta påverkas av irrationellt beteende, snabba trender och sociala faktorer kan en modell som utgår från psykologiska drivkrafter bättre spegla marknadens verkliga dynamik.

Frågan på Wall Street: Recession eller inte?

Ekonomin bromsar in både nationellt och globalt.
Johannes Stenlund
Johannes Stenlund

Journalist med fokus på ekonomi och näringslivsfrågor.

