Uppåt på Wall Street efter rekordnivåer
Efter omkring en halvtimmes handel stiger S&P 500-index cirka 0,4 procent, tekniktunga Nasdaqs kompositindex 0,3 procent och Dow Jones industriindex omkring 0,8 procent.
Både S&P 500 och Nasdaqs kompositindex noterade på tisdagen rekordhöga stängningsnivåer.
Tisdagens uppgångar berodde delvis på att viktig inflationsstatistik släpptes som kan väga tungt för nivåerna på landets styrränta, som centralbanken Federal Reserve (Fed) nästa gång ska besluta om vid sitt möte den 17–18 september.
Marknaden hade i måndags prisat in att Fed med 87 procents sannolikhet kommer att sänka räntan nästa månad, från dagens intervall på 4,25–4,5 procent. Centralbankens inflationsmål ligger på 2 procent.
Även USA:s president Donald Trump besked om att tullpausen gentemot Kina förlängs med ytterligare 90 dagar påverkade börsen positivt.
På onsdagen säger USA:s finansminister Scott Bessent att han anser att Feds styrräntor är för åtstramande och borde ligga 150–175 räntepunkter lägre, enligt Bloomberg.
Enligt Bessent kunde centralbanken inleda sänkningarna de kommande månaderna – med en start på 50 punkter i september. Det skulle innebära ett nytt intervall på 3,75-4,0 procent.