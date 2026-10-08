Försvarsindustrin varnar för hamstring av kritiska mineraler – kan driva upp priserna

USA:s plan att bygga upp ett strategiskt lager av kritiska mineraler riskerar att driva upp priserna och öka konkurrensen med amerikanska industriföretag om redan knappa råvaror.

Det varnar den amerikanska försvarsindustrin för, och man uppmanar därför regeringen att gå försiktigt fram.

Aerospace Industries Association, som samlar företag inom flyg- och försvarsindustrin, pekar på risken att statliga inköp kan förstärka den globala bristen på vissa mineraler och därmed leda till högre priser och större prisvolatilitet för företagen.

Vill undvika en konkurrenssituation

Bakgrunden är ett växande globalt behov av råvaror som används i allt från försvarssystem och flygplan till elbilar och halvledare, skriver Financial Times.

Samtidigt har Kina en dominerande ställning på marknaden för flera av dessa material och har under handelskonflikten med USA begränsat tillgången till vissa metaller.

USA Export-Import Bank lanserade tidigare i år Project Vault, ett program på tolv miljarder dollar som ska bygga upp ett strategiskt lager av metaller som amerikanska företag kan använda vid framtida leveransbrist.

Försvarsindustrin anser att initiativet måste utformas så att det inte konkurrerar direkt med företagen om tillgängliga råvaror.

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Branschorganisationen vill också att regeringen tydligare redogör för hur programmet ska fungera innan större inköp genomförs.

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