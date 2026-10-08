Ett lager av kritiska mineraler är något som USA vill skaffa sig av geopolitiska skäl. Det har fått kritik från ett oväntat håll.
Försvarsindustrin varnar för hamstring av kritiska mineraler – kan driva upp priserna
USA:s plan att bygga upp ett strategiskt lager av kritiska mineraler riskerar att driva upp priserna och öka konkurrensen med amerikanska industriföretag om redan knappa råvaror.
Det varnar den amerikanska försvarsindustrin för, och man uppmanar därför regeringen att gå försiktigt fram.
Aerospace Industries Association, som samlar företag inom flyg- och försvarsindustrin, pekar på risken att statliga inköp kan förstärka den globala bristen på vissa mineraler och därmed leda till högre priser och större prisvolatilitet för företagen.
Vill undvika en konkurrenssituation
Bakgrunden är ett växande globalt behov av råvaror som används i allt från försvarssystem och flygplan till elbilar och halvledare, skriver Financial Times.
Samtidigt har Kina en dominerande ställning på marknaden för flera av dessa material och har under handelskonflikten med USA begränsat tillgången till vissa metaller.
USA Export-Import Bank lanserade tidigare i år Project Vault, ett program på tolv miljarder dollar som ska bygga upp ett strategiskt lager av metaller som amerikanska företag kan använda vid framtida leveransbrist.
Försvarsindustrin anser att initiativet måste utformas så att det inte konkurrerar direkt med företagen om tillgängliga råvaror.
Branschorganisationen vill också att regeringen tydligare redogör för hur programmet ska fungera innan större inköp genomförs.
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Får inte längre köpa från Kina
Export-Import Bank försvarar satsningen och framhåller att syftet är att skydda amerikansk industri mot störningar i leveranskedjorna, snarare än att konkurrera med företagen.
Tungsten och sällsynta jordartsmetaller är två exempel på material som är viktiga för den amerikanska försvarsindustrin. Priserna har stigit kraftigt under de senaste två åren när utbudet har pressats.
Samtidigt försöker USA och andra länder utveckla alternativa leverantörskedjor och bygga egna beredskapslager. Det riskerar att skapa ytterligare konkurrens mellan länder och mellan olika industrisektorer.
Försvarsindustrin står också inför en annan utmaning.
Från den 1 januari gäller nya amerikanska regler som förbjuder försvarsbolag att köpa sällsynta jordartsbaserade magneter från Kina för militär användning.
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Riskerar en flaskhals
Branschorganisationen varnar för att företagen behöver mer tid för att ställa om och efterlyser möjligheter till undantag även efter årsskiftet.
Utan en tydlig process riskerar myndigheterna att drabbas av en omfattande administrativ flaskhals.
Problemet är särskilt stort eftersom alternativa leverantörer ofta måste genomgå långa tester och godkännandeprocesser innan deras material kan användas i försvarsindustrins befintliga leveranskedjor.
Försvarsindustrin är en betydande användare av kritiska mineraler, även om fordons- och halvledarsektorerna normalt står för större volymer.
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