FBI petar Accenture-konsult efter dataläcka

Det rapporterar Reuters, som hänvisar till två källor med insyn i ärendet. Beslutet fattades under måndagen.

I ett uttalande till nyhetsbyrån bekräftar FBI:s cyberchef Brett Leatherman att intrånget skedde genom en säkerhetsbrist i en plattform som sköttes av en extern part sedan en konsult underlåtit att installera en patch som uttryckligen utfärdats för att säkra plattformen.

”Därför har FBI avlägsnat konsulten och vidtagit alla nödvändiga åtgärder för att både begränsa ytterligare risker och skydda vår personal”, säger Brett Leatherman i uttalandet till Reuters.

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FBI har inte namngett vare sig plattformen eller företaget. Men enligt Reuters källor rör det sig om Oracles HR-system Peoplesoft, och den externa parten ska vara konsultjätten Accenture. Reuters har inte kunnat identifiera den enskilda konsulten eller vad som hänt med personens anställning.

Accenture skriver i ett uttalande att bolaget är ”stolt över att stödja FBI:s uppdrag” och att det kommer att fortsätta göra det. Frågor om konsulten och den uteblivna uppdateringen lämnades obesvarade. Oracle har inte kommenterat.

Varningen kom redan i juni

Sårbarheten var känd sedan månader tillbaka. I juni slog Google larm om en utpressningskampanj kopplad till hackergruppen Shinyhunters, riktad mot organisationer som använder Peoplesoft. Samma dag gick Oracle ut med en säkerhetsvarning och lade fram rättningar. Båda bolagen uppmanade användarna att installera alla kritiska säkerhetsuppdateringar utan dröjsmål.

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Enligt Googles säkerhetsbolag Mandiant utnyttjade Shinyhunters bristen, CVE-2026-35273, som en så kallad nolldagssårbarhet under maj och juni, främst mot universitet. Sedan dess har gruppen åter börjat utnyttja samma brist, rapporterar Help Net Security.

Shinyhunters har själv hävdat att gruppen hittade en helt ny, okänd sårbarhet för att ta sig in hos FBI. Redan i september noterade dock Politico att gruppen lika gärna kunde ha återanvänt en redan åtgärdad brist mot ett system som inte uppdaterats – en bild som FBI:s uttalande nu tycks ge stöd åt.

Att snabbt installera säkerhetsuppdateringar räknas som ett av de viktigaste försvaren mot hackare, men processen kan vara krånglig, i synnerhet för affärssystem med många användare.