Strömmen av partners som lämnar Big Four för att starta egna nischbyråer har tilltagit i takt med att rådgivningsarvodena pressats. Men få av dem kommer att bygga något som verkligen utmanar jättarna.
Därför misslyckas Big Four-avhopparna med att utmana jättarna
Det menar Olly Purnell, managing partner och en av fem grundare av brittiska konsultfirman Q5 Partners.
Till City AM säger han att många av dem är skickliga människor som försöker bygga ett varumärke, men att de samtidigt är förmögna, och att det reser frågan om de har tillräckligt med ”eld i magen” för att orka bygga upp något globalt från noll.
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”Vi hade inte råd att misslyckas”
Purnell och medgrundarna Sharon Rice-Oxley och Chris Parsons startade Q5 mitt under finanskrisen 2009.
Alla var i 35-årsåldern med små barn hemma. Han beskriver det som ett läge där det var allt eller inget.
Poängen, som han själv formulerar den är att en mångmiljonär och före detta Big Four-partner med vuxna barn behöver en betydligt starkare drivkraft för att få något att hända.
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Q5 startade i en källarlokal som HBOS förre ordförande Lord Stevenson lät grundarna använda hyresfritt i ett år.
I dag har den självfinansierade firman omkring 400 anställda och har vuxit med knappt 20 procent om året sedan 2020.
AI slog ut megaprojekten — inte konsulterna
Purnells analys av branschkrisen är att AI inte har dödat konsulting, utan de uppsvällda ERP-implementationerna.
Den klassiska Big Four-affären, ett fleråriga systeminförande över flera geografier till en kostnad på 50–60 miljoner pund, med hundra konsulter i två till tre år, är den typ av arbete han tror försvinner. För specialiserade rådgivare är marknaden i stället enorm, hävdar han.
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Något ser ut att ha hänt med volymerna. Enligt Source Global Research krympte den brittiska konsultmarknaden från 15,4 till 14,9 miljarder pund under 2024, och branschorganisationen MCA har skrivit ner sin tillväxtprognos från 9 till 6 procent. Samtidigt drar byråerna ner på juniorrekryteringen när AI tar över researcharbetet.
I Sverige ökar partnerskaran
Bilden av en delägarmodell i fritt fall gäller inte hela Europa.
Medan partnerutnämningarna hos Big four i USA och Storbritannien ligger på de lägsta nivåerna på flera år har antalet partners hos de fyra största byråerna i Sverige ökat från 564 till 613 sedan 2021, enligt Tidningen Balans.
EY står för den största ökningen. Från 163 till 190.
EY:s styrelseordförande Magnus Kuchler förklarar utvecklingen med tillväxt och avvisar att byrån skulle arbeta efter någon fast kvot.
KPMG pekar på ökad efterfrågan på specialistkompetens inom områden som hållbarhet, cybersäkerhet och transformation.