Därför misslyckas Big Four-avhopparna med att utmana jättarna

Det menar Olly Purnell, managing partner och en av fem grundare av brittiska konsultfirman Q5 Partners.

Till City AM säger han att många av dem är skickliga människor som försöker bygga ett varumärke, men att de samtidigt är förmögna, och att det reser frågan om de har tillräckligt med ”eld i magen” för att orka bygga upp något globalt från noll.

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”Vi hade inte råd att misslyckas”

Purnell och medgrundarna Sharon Rice-Oxley och Chris Parsons startade Q5 mitt under finanskrisen 2009.

Alla var i 35-årsåldern med små barn hemma. Han beskriver det som ett läge där det var allt eller inget.

Poängen, som han själv formulerar den är att en mångmiljonär och före detta Big Four-partner med vuxna barn behöver en betydligt starkare drivkraft för att få något att hända.

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Q5 startade i en källarlokal som HBOS förre ordförande Lord Stevenson lät grundarna använda hyresfritt i ett år.

I dag har den självfinansierade firman omkring 400 anställda och har vuxit med knappt 20 procent om året sedan 2020.