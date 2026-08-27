Sveriges största ubåtsaffär saknas i EU:s egen statistik

EU:s försvarsutgifter steg till 418 miljarder euro under 2025 och väntas nå 454 miljarder i år, motsvarande 2,4 procent av BNP.

Marint försvar är ett av de snabbast växande segmenten. Produktionen av marina farkoster och system uppgick till 13,7 miljarder euro förra året.

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Frankrike, Tyskland, Italien och Spanien svarar enligt Euronews genomgång för 87 procent av unionens marina industribas och 93 procent av dess marina export. Ubåtar utgör numera 27 procent av produktionen.

”Förbisedda fall”

Chris Kremidas-Courtney vid European Policy Centre menar dock att bilden är skev.

Industriell koncentration är inte detsamma som marint försvarsåtagande, säger han, och pekar ut Grekland och Sverige som förbisedda fall.

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Den svenska flottan är mindre men byggd för Östersjön och backas av en inhemsk industri.