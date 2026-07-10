Intresset för den sydkoreanska minnesjätten SK Hynix är stort bland investerare i USA. Det visar den stundande börsnoteringen.
Jättenotering på Nasdaq – största utländska någonsin
SK Hynix tar steget in på Nasdaq genom en notering av depåbevis som inbringat omkring 26,5 miljarder dollar.
Noteringen ger amerikanska investerare enklare tillgång till en av de största vinnarna på den snabbt växande AI-marknaden.
Det sätter samtidigt fokus på om efterfrågan på avancerade minneschip kan fortsätta att trotsa den historiskt cykliska halvledarsektorn.
Viktig teknik för Nvidia
Bolaget emitterade 177,9 miljoner depåbevis till ett pris på 149 dollar styck, skriver FXLeaders.
Erbjudandet uppges ha blivit omkring sju gånger övertecknat, vilket speglar det starka investerarintresset för bolag med koppling till AI-infrastruktur.
SK Hynix är marknadsledande inom HBM-minnen, en typ av höghastighetsminne som används tillsammans med AI-processorer för att snabbt hantera stora datamängder.
Tekniken är central i bland annat Nvidias AI-system, där SK Hynix är en viktig leverantör.
Den amerikanska noteringen väntas bredda investerarbasen och kan enligt bedömare bidra till att minska värderingsgapet mot amerikanska konkurrenten Micron, trots att SK Hynix anses ha en starkare position inom HBM.
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Kan finnas risker
Kapitalet från noteringen ska användas för att bygga ut produktionen, investera i avancerad kapslingsteknik och utveckla nästa generations minneschip för AI-marknaden.
Samtidigt varnar bedömare för att minnesmarknaden fortfarande präglas av kraftiga konjunktursvängningar.
CNBC-profilen Jim Cramer beskriver visserligen aktien som attraktivt värderad, men påpekar att sektorn historiskt kännetecknats av återkommande perioder av överutbud när produktionen hinner ikapp efterfrågan.
På den tekniska sidan betraktas 149 dollar som en viktig nivå för de amerikanska depåbevisen. För aktien i Seoul ses stödet kring 2,18 miljoner won som avgörande. Om nivåerna håller kan noteringen ge aktien ny fart.
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