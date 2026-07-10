Jättenotering på Nasdaq – största utländska någonsin

SK Hynix tar steget in på Nasdaq genom en notering av depåbevis som inbringat omkring 26,5 miljarder dollar.

Noteringen ger amerikanska investerare enklare tillgång till en av de största vinnarna på den snabbt växande AI-marknaden.

Det sätter samtidigt fokus på om efterfrågan på avancerade minneschip kan fortsätta att trotsa den historiskt cykliska halvledarsektorn.

Viktig teknik för Nvidia

Bolaget emitterade 177,9 miljoner depåbevis till ett pris på 149 dollar styck, skriver FXLeaders.

Erbjudandet uppges ha blivit omkring sju gånger övertecknat, vilket speglar det starka investerarintresset för bolag med koppling till AI-infrastruktur.

SK Hynix är marknadsledande inom HBM-minnen, en typ av höghastighetsminne som används tillsammans med AI-processorer för att snabbt hantera stora datamängder.

Tekniken är central i bland annat Nvidias AI-system, där SK Hynix är en viktig leverantör.

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Den amerikanska noteringen väntas bredda investerarbasen och kan enligt bedömare bidra till att minska värderingsgapet mot amerikanska konkurrenten Micron, trots att SK Hynix anses ha en starkare position inom HBM.

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