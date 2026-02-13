Amazons "Starlink-dödare" sköts upp i rymden

Europas nya tungviktare i rymden har nu genomfört ett av sina mest uppmärksammade uppdrag.

Den kraftfullaste versionen av Ariane 6 sköts upp från rymdbasen i Kourou och placerade 32 satelliter i omloppsbana för Amazons lågflygande satellitinternet.

Efter att under fjolåret främst ha genomfört institutionella europeiska uppdrag markerar denna uppskjutning en tydlig satsning på den snabbt växande kommersiella satellitmarknaden.

Bygger ut konstellationen

Uppskjutningen är också en viktig milstolpe för Amazons satsning på ett globalt satellitnät i låg omloppsbana, ofta kallat Amazon Leo, skriver Euronews.

Med 175 satelliter redan i rymden är målet att bygga ut konstellationen till totalt 3 200.

Därmed utmanas konkurrenten Starlink, som i dag har närmare 9 400 satelliter i omloppsbana.

För att klara den tunga lasten användes Ariane 64-konfigurationen, utrustad med fyra sidomonterade fastbränsleboostrar i stället för två.