Amazons "Starlink-dödare" sköts upp i rymden

Ariane heter raketen som har skickats upp i rymden och placerat ut satelliter.
Uppdaterad: 13 feb. 2026Publicerad: 13 feb. 2026

Ett europeiskt flaggskepp till raket har nu skjutits upp i rymden. Där placerade den ut satelliter – åt Amazon.

Europas nya tungviktare i rymden har nu genomfört ett av sina mest uppmärksammade uppdrag.

Den kraftfullaste versionen av Ariane 6 sköts upp från rymdbasen i Kourou och placerade 32 satelliter i omloppsbana för Amazons lågflygande satellitinternet.

Efter att under fjolåret främst ha genomfört institutionella europeiska uppdrag markerar denna uppskjutning en tydlig satsning på den snabbt växande kommersiella satellitmarknaden.

Bygger ut konstellationen

Uppskjutningen är också en viktig milstolpe för Amazons satsning på ett globalt satellitnät i låg omloppsbana, ofta kallat Amazon Leo, skriver Euronews.

Med 175 satelliter redan i rymden är målet att bygga ut konstellationen till totalt 3 200.

Därmed utmanas konkurrenten Starlink, som i dag har närmare 9 400 satelliter i omloppsbana.

För att klara den tunga lasten användes Ariane 64-konfigurationen, utrustad med fyra sidomonterade fastbränsleboostrar i stället för två.

Hög raket

Tillägget ger raketen betydligt större lyftkraft och gör det möjligt att transportera cirka 21,6 ton till låg omloppsbana, mer än dubbelt så mycket som med två boostrar.

De fyra boostrarna förbrukar sammanlagt 142 000 kilo fast bränsle på drygt två minuter innan de brinner ut.

Själva raketen är 62 meter hög och har en kärnsektion med en diameter på 5,4 meter. Kärnsteget drivs av en huvudmotor som använder superkylt väte och syre.

Ses som Europas flaggskepp

När det övre steget lämnat jordens gravitation tänds en andra motor som kan återstartas upp till fyra gånger för att placera satelliterna i exakta banor.

Hela uppdraget, från start till separation av den sista satelliten, beräknas ta knappt två timmar.

Ariane 6-programmet stöds av 13 medlemsländer inom European Space Agency och beskrivs som ett flaggskepp för europeisk självständighet inom rymdsektorn.

Amazon största kunden

Samtidigt är det amerikanska Amazon den främsta kommersiella kunden för denna uppskjutning.

Raketen byggs av omkring 600 underleverantörer under ledning av ArianeGroup.

Kärnsteget monteras i Les Mureaux väster om Paris och det övre steget i Bremen i Tyskland. Totalt består en Ariane 6 av omkring 300 000 delar.

Johannes Stenlund

Journalist med fokus på ekonomi och näringslivsfrågor.

