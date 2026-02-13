Ett europeiskt flaggskepp till raket har nu skjutits upp i rymden. Där placerade den ut satelliter – åt Amazon.
Amazons "Starlink-dödare" sköts upp i rymden
Mest läst i kategorin
Svenska bolagets flytt från USA – så undviker man onödig skatt
Europeiska fabriker tar över produktionen när det svenska industriföretaget avvecklar USA-fabriken i Streetsboro, Ohio. ”USA förblir en viktig marknad för Bulten, och denna förändring handlar om att anpassa vår affärsmodell till hur vi bäst kan stödja våra kunder framöver”, säger vd Axel Berntsson i en kommentar. Nyheten om Bultens flytt från USA kunde inte vara mer rätt …
Bankerna stänger konton i rekordfart – här är deras förklaring
Efter att kontostängningar och nekade betalningar fått ökad uppmärksamhet i både Sverige och internationellt har Realtid bett tre svenska banker beskriva hur de arbetar med kortspärrar och transaktionskontroller. Svaren visar att säkerhetsarbetet intensifieras. Men bara en bank säger att kunderna faktiskt märker av fler stop. Flera banker betonar att bedrägerier och oseriösa aktörer på nätet …
Hagströmer försvarar miljardärer: "Ska inte ge allmosor"
Sven Hagströmer, grundare av Avanza, möter frågan om Sveriges miljardärer: förpliktigar extrem rikedom till ett särskilt ansvar? Han vänder sig direkt mot bilden av miljardären som ett moraliskt problem i sig. “Det är ingen egenskap att vara miljardär. Det är ett resultat av att du har levererat något som kunderna gillar”, säger han. “Lönsamheten kommer …
Råvaran rusar i pris – bakom ryggen på alla
Det talas främst om metaller som guld och koppar just nu. Men det finns en helt annan råvara som har sett en ordentlig prisstegring. Kopparpriset har gått upp och ned, även om den långsiktiga trenden är att det stiger. Men när det gäller Kinas kopparsmältverk tjänar de just nu mer pengar på svavelsyra än på …
Hit flyttar världens rikaste: detta driver dem på flykt
Rika familjer flyttar just nu över gränserna i en takt som saknar motstycke. De lämnar länder där skatter höjs, politiken svajar och regler ändras snabbt och söker i stället tryggare mark. Det rapporterar Dagens PS. Miljardärer packar om sina liv Samtidigt visar ny rapport från UBS visar att 36 av 87 tillfrågade miljardärer redan flyttat …
Europas nya tungviktare i rymden har nu genomfört ett av sina mest uppmärksammade uppdrag.
Den kraftfullaste versionen av Ariane 6 sköts upp från rymdbasen i Kourou och placerade 32 satelliter i omloppsbana för Amazons lågflygande satellitinternet.
Efter att under fjolåret främst ha genomfört institutionella europeiska uppdrag markerar denna uppskjutning en tydlig satsning på den snabbt växande kommersiella satellitmarknaden.
Bygger ut konstellationen
Uppskjutningen är också en viktig milstolpe för Amazons satsning på ett globalt satellitnät i låg omloppsbana, ofta kallat Amazon Leo, skriver Euronews.
Med 175 satelliter redan i rymden är målet att bygga ut konstellationen till totalt 3 200.
Därmed utmanas konkurrenten Starlink, som i dag har närmare 9 400 satelliter i omloppsbana.
För att klara den tunga lasten användes Ariane 64-konfigurationen, utrustad med fyra sidomonterade fastbränsleboostrar i stället för två.
Senaste nytt
Företagen tvingas agera mot löneskillnader
Persondata, KYC och betalningar: vad du bör kräva av den digitala plattform du väljer
Ska du välja sparkonto? Tänk på det här
Historiskt tredje kvartal för det noterade guldbolaget: Akobo Minerals tar klivet in i lönsamhet
Marknadsföring som faktiskt engagerar användare 2025
Hög raket
Tillägget ger raketen betydligt större lyftkraft och gör det möjligt att transportera cirka 21,6 ton till låg omloppsbana, mer än dubbelt så mycket som med två boostrar.
De fyra boostrarna förbrukar sammanlagt 142 000 kilo fast bränsle på drygt två minuter innan de brinner ut.
Själva raketen är 62 meter hög och har en kärnsektion med en diameter på 5,4 meter. Kärnsteget drivs av en huvudmotor som använder superkylt väte och syre.
Ses som Europas flaggskepp
När det övre steget lämnat jordens gravitation tänds en andra motor som kan återstartas upp till fyra gånger för att placera satelliterna i exakta banor.
Hela uppdraget, från start till separation av den sista satelliten, beräknas ta knappt två timmar.
Ariane 6-programmet stöds av 13 medlemsländer inom European Space Agency och beskrivs som ett flaggskepp för europeisk självständighet inom rymdsektorn.
Amazon största kunden
Samtidigt är det amerikanska Amazon den främsta kommersiella kunden för denna uppskjutning.
Raketen byggs av omkring 600 underleverantörer under ledning av ArianeGroup.
Kärnsteget monteras i Les Mureaux väster om Paris och det övre steget i Bremen i Tyskland. Totalt består en Ariane 6 av omkring 300 000 delar.
Läs mer: Waymo släpper ny självkörande bil – klarar alla väder. Realtid
Bybit gör det enklare att förstå, köpa och handla krypto. En plattform där tydlighet, trygghet och stabil teknik står i centrum. Oavsett om du är ny eller erfaren får du en smidigare väg in i marknaden.En ny standard.