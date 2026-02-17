Ny botten för dollarn – kan ändå bli dyrt att satsa mot USA

Men den svaga trenden kan vara mer bräcklig än den ser ut.

Enligt Bank of Americas senaste globala enkät är exponeringen mot dollarn nu den mest underviktade sedan mätningarna startade 2012, skriver Investing Live. Nettopositioneringen är rekordlåg och blankningarna större än under tidigare dollartoppar.

Marknaden räknar med en svagare amerikansk ekonomi och kommande räntesänkningar. Resultatet blir då en svagare dollar.

Den främsta risken som investerarna ser är en försvagad arbetsmarknad i USA. Om sysselsättningen viker kan det spä på förväntningarna om en mjukare Fed och ytterligare dollarförsvagning.

UBS varnar för ensidig positionering

Samtidigt höjer UBS ett varnande finger. Banken konstaterar att dollarn har tappat omkring 1,5 procent hittills i år och att euron tillfälligt handlats över 1,20, rapporterar Investing.

Men flera av de faktorer som pressat dollarn är politiska och kan snabbt förändras. UBS pekar på att amerikansk makrodata, särskilt arbetsmarknaden, har varit starkare än väntat. Tillväxtförväntningarna har också justerats upp, vilket kan begränsa utrymmet för fortsatta räntesänkningar.

Banken menar att mycket av dollarförsvagningen redan kan vara inprisad och att riskerna nu är mer balanserade. Euron kan visserligen överraska uppåt kortsiktigt, men UBS ser det som svårt för EUR/USD att etablera sig tydligt över 1,20 under de kommande månaderna.

Risk för tvära kast i dollarn

Extrema positioner innebär dessutom en annan risk: tvära kast.

Om kommande inflations- eller arbetsmarknadssiffror överraskar på uppsidan kan blankare tvingas täcka sina positioner, vilket kan ge dollarn en oväntad rekyl.

För svenska investerare med dollarberoende tillgångar är budskapet därför dubbelt. Trenden pekar nedåt, men att luta sig för tungt åt samma håll som marknaden kan bli kostsamt.