Klarna visar vägen: banker kan bli osynliga

Banker med i utvecklingen

Samtidigt pågår enligt Toumbev en bredare förändring inom själva branschen. De tidiga lösningarna drevs av fintechbolag och handlade framför allt om snabbhet och innovation.

Nu mognar marknaden istället i takt med att bankerna för in sin egen tekniska kompetens tillsammans med regelefterlevnad, driftsäkerhet och förmågan att skala tjänster till miljontals kunder. Kapacitet som de mindre fintechbolagen ofta saknat.

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Förändring från två håll

Toumbev sammanfattar utvecklingen som dubbelriktad: bankerna rör sig mot embedded finance, samtidigt som embedded finance-bolagen rör sig mot att bli mer lika banker.

I praktiken innebär det att rollerna suddas ut från två håll. Varumärken och plattformar som vill erbjuda finansiella tjänster söker sig till reglerad infrastruktur de kan koppla på, medan bankerna letar nya sätt att nå ut med sina tjänster genom andra företags digitala kanaler istället för sin egen app.

Vem äger kunddatan?

Kan denna utveckling ställa till skada för banker? Här går analytikerna isär. Aaron Holmes, vd på Kani Payments, menar att det handlar om vem som äger kunddatan.

Han pekar på att Shopify förra året lånade ut 4,2 miljarder dollar till handlare och att Square lånat ut totalt över 22 miljarder dollar med kreditförluster under 3 procent, siffror han menar bygger på affärsdata som traditionella banker aldrig haft tillgång till.

Banker har förtroendet och lagarna

Samtidigt understryker flera experter att bankerna behåller viktiga fördelar. Ben Helps, strategichef på Hyperlayer, säger att bankerna har förtroendet, datan och de regulatoriska relationerna.

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Allt detta skulle fintechbolag behöva år för att bygga upp. Vad de däremot saknar är förmågan att snabbt lansera nya produkter inuti andra företags kundupplevelser.

Klarna visar vägen

Sverige är på många sätt själva ursprunget till trenden. Klarna, som byggde sin tillväxt på just inbäddade delbetalningar i kassan, omformar nu sig själv till en fullvärdig digital bank i takt med att konkurrensen om delbetalningsmarknaden hårdnar och brittiska myndigheter skärper regleringen av sektorn.

Det pekar på att svaret snarare är ett skifte i roller än att svenska banker slås ut: de som äger kundens förtroende och infrastruktur riskerar inte att försvinna. Men de som bara sitter still riskerar att bli osynliga bakom någon annans app.