Ketchupeffekt på börsen: Bolagen ställer sig i noteringskön

Oddsen ser goda ut för att 2026 blir det bästa noteringsåret sedan 2021, då 22 nya bolag kom till Stockholmsbörsens huvudlista.

Det skriver Ture Wester i en kommentar i EFN, som pekar på högtryck på bankernas M&A-avdelningar och en transaktionsmarknad som är hetare än på länge.

Missa inte: Pareto stäms för vilseledande information till investerare. Realtid

I våras noterades fyra bolag på huvudlistan. Först ut var chipbolaget Silex Microsystems, som noterades i maj till 81 kronor per aktie och stängde första handelsdagen på 225 kronor, en uppgång på 178 procent.

Därefter följde serieförvärvarna Nordtech och Tången samt e-handlaren Ellos. Enligt Wester har aktierna sedan 2017 i genomsnitt stigit 18 procent på noteringsdagen, vilket gör strategin att teckna och sälja direkt lönsam. En förklaring är att teckningskursen ofta sätts lågt för att skapa positivt sentiment och få emissionen övertecknad.

Serieförvärvarna flockas

Bland höstens kandidater återfinns flera förvärvsbolag.

Serieförvärvaren Svevik Industri har bekräftat planerna på en notering på First North, med en teckningskurs på 55 kronor och ett marknadsvärde på 678 miljoner kronor efter erbjudandet.

ANNONS

Värderingen ser relativt låg ut, enligt en analys i Affärsvärlden. Bolaget, som äger elva mindre industri- och tjänstebolag i Sverige och Norge, redovisade en nettoomsättning på 940 miljoner kronor för 2025 med ett justerat ebita-resultat på 64 miljoner.

Läs även: Anthropic: Så snabbt ska vi femdubbla intäkterna – vågar du tro på det? Dagens PS

Inklusive det slutförda förvärvet av Svensk Jordelit uppgick omsättningen pro forma till drygt en miljard kronor.

Ett tyngre namn är infrastrukturbolaget Eleda, som riskkapitalbolaget Bain Capital uppges vilja notera under året. Eleda omsatte 23 miljarder kronor i fjol med ett justerat ebita-resultat på 2 miljarder, och har en strategi som liknar börsens serieförvärvare.