AI-boomen har gett många yngre entreprenörer miljoner att sätta sprätt på. Det märks hos bilhandlarna som får ta emot beställningarna.
Unga AI-miljonärer kräver egen färg på lyxbilen: "Som en leksak"
Antalet miljardärer i världen ökade med 13 procent till 3 302 under tolvmånadersperioden fram till april, enligt UBS. Över 1 000 av dem finns i USA.
En betydande del av den nya förmögenheten har skapats i och omkring den snabbt växande AI-industrin.
Denna nya generation miljardärer och mångmiljonärer sätter avtryck på marknaden för privatjet, lyxbilar och exklusiva båtar.
Sänkt genomsnittsåldern rejält
Effekterna syns tydligt i Silicon Valley. Medianpriset för ett enfamiljshus i San Francisco steg i juni till 2,1 miljoner dollar, nästan 25 procent högre än ett år tidigare, skriver Financial Times.
När bostaden väl är köpt går pengarna bland annat till privatjet. Flygbolag och förmedlare ser fler kunder som blivit förmögna genom AI och andra teknikbolag.
Hos Flexjet, som erbjuder delägande i privatflygplan, har inflödet av yngre teknikkunder bidragit till att sänka kundernas genomsnittsålder med omkring tio år.
De nya kunderna ställer samtidigt andra krav. Bokningar ska kunna genomföras snabbt via appar eller Whatsapp och vissa vill betala med bitcoin och andra kryptovalutor.
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Vill ha unika bilar
Ombord prioriteras integritet, effektivitet, särskilda premiumvatten och hälsosam mat framför champagne och traditionell lyxservice.
Samma utveckling märks bland biltillverkarna. Lamborghini har lockat yngre AI-entreprenörer med suven Urus, som kan beställas i över 150 färger och anpassas ytterligare.
”Den här typen av bil är i slutändan som en leksak. Det är ett sätt att uttrycka en kunds personlighet”, säger Stefano Cossalter på Lamborghini till FT.
Ferrari och Porsche ser också den nya teknikförmögenheten som en växande kundgrupp.
Exklusivitet väger tungt. En AI-entreprenör i 20-årsåldern i Los Angeles lät nyligen bygga om en Rolls-Royce Cullinan med en specialdesignad blå och orange interiör och exteriör för att få en bil som inte liknade någon annans.
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Finns många Nvidia-miljonärer
Även yachtmarknaden påverkas. Amerikanska återförsäljare rapporterar fler nyblivna mångmiljonärer från San Francisco, däribland personer med koppling till Nvidia.
Efterfrågan gäller ofta snabba och funktionella båtar snarare än traditionella lyxyachter.
Träningsutrustning, Starlink, dykutrustning och andra fritidsprodukter prioriteras framför barer och omfattande servering.
Brittiska Princess Yachts har redan sålt fem exemplar av sin nya 27 meter långa X90 till amerikanska kunder före lanseringen i september. Priset börjar på över 10 miljoner pund.
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