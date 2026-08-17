Unga AI-miljonärer kräver egen färg på lyxbilen: "Som en leksak"

Antalet miljardärer i världen ökade med 13 procent till 3 302 under tolvmånadersperioden fram till april, enligt UBS. Över 1 000 av dem finns i USA.

En betydande del av den nya förmögenheten har skapats i och omkring den snabbt växande AI-industrin.

Denna nya generation miljardärer och mångmiljonärer sätter avtryck på marknaden för privatjet, lyxbilar och exklusiva båtar.

Sänkt genomsnittsåldern rejält

Effekterna syns tydligt i Silicon Valley. Medianpriset för ett enfamiljshus i San Francisco steg i juni till 2,1 miljoner dollar, nästan 25 procent högre än ett år tidigare, skriver Financial Times.

När bostaden väl är köpt går pengarna bland annat till privatjet. Flygbolag och förmedlare ser fler kunder som blivit förmögna genom AI och andra teknikbolag.

Hos Flexjet, som erbjuder delägande i privatflygplan, har inflödet av yngre teknikkunder bidragit till att sänka kundernas genomsnittsålder med omkring tio år.

De nya kunderna ställer samtidigt andra krav. Bokningar ska kunna genomföras snabbt via appar eller Whatsapp och vissa vill betala med bitcoin och andra kryptovalutor.

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